"No odiamos lo suficiente a los periodistas" se convierte en una consigna oficial en la Argentina de Milei

El Gobierno de ultraderecha argentino ha decidido simplificar su desdén a través de una sigla, NOLSALP, que quiere decir "No odiamos lo suficiente a los periodistas", y se repite en las redes sociales tanto del presidente Javier Milei como sus seguidores y operadores virtuales. Las agresiones vienen creciendo desde hace meses y no se detienen. El anarco capitalista considera que el 90% de los hombres y mujeres de prensa son "ensobrados (corruptos)", "basuras" y "mandriles", un primate que tiene las nalgas al aire, lo que le permite asociarlo con una vejación. Escribir NOLSALP es suficiente para los libertarios. El acrónimo condensa una ojeriza institucional recurrente. "Estamos llevando a cabo el mejor Gobierno de la historia y esta gente lo único que hace es revolverle las tripas", dijo Milei este fin de semana, y llamó a un grupo de profesionales, calificados de "mierda humana" a pedir perdón. Sobre una periodista radial, Romina Mangel, dijo: "cómo le voy a dar una entrevista a alguien que tiene una discapacidad intelectual tan grosera". Los discapacitados son otro de los blancos de la administración libertaria.

El señalamiento en los medios sobre la caída del consumo que es paralelo a la baja de la inflación, la fiesta especulativa con dólares y el fuerte déficit del comercio exterior, así como el creciente endeudamiento externo y el cuadro recesivo provoca la ira presidencial. Ha sido Julia Mengolini, dueña de un pequeño medio, Futurock, el blanco de un inédito escarnio digital que la ha llevado a romper en llanto frente a una colega después de denunciar una campaña de acoso sin precedentes. Mengolini dijo que no solo la acusan falsamente de tener una relación incestuosa con su hermano. Ha comenzado a circular un contenido generado con inteligencia artificial y una serie de textos apócrifos. "El caso este es un asco. Y bueno, nada... me quebré Nancy (Pazos), no puedo más". En 2023, cuando la posibilidad de que Milei se convirtiera en presidente había dejado de ser un relato ficcional, Mengolini lo definió como "un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana". Dos años más tarde, ella dice: "hice una descripción, no hice un juicio de valor. Vive con ocho perros y él mismo dice que está enamorado de su hermana".

El extertuliano televisivo pudo haberse cruzado con ella años atrás en un estudio. Su condición de jefe del Estado no atenuado el lenguaje bombástico ni la inclinación al insulto. "Los zurdos de mierda, los Mengolini de la vida, llamaban a cagar a trompadas a los libertarios, a desprestigiarlos, insultarlos. Toda esa mierda de periodistas me dijo incestuoso, zoofílico, homofóbico. Me dijeron nazi".

Amigos y "enemigos"

"Existen entonces sobrados fundamentos para que se evalúe la presentación de una denuncia por incitación al odio, tal como lo prevé la Ley Antidiscriminación. Será tarea de la Justicia determinar si efectivamente se ha cometido un delito", señaló Jorge Fontevecchia, director del diario ´Perfil`, quien ha querellado al presidente por haberlo llamado "ensobrado". El insulto delante de los micrófonos viene acompañado de un seguimiento no tan sigiloso de las estructuras de inteligencia, denunciado por el periodista Hugo Alconada Mon.

El 10% de los periodistas valorados por Milei, a quienes suele incluir en extendidas conversaciones dominadas por el autoelogio, no son precisamente los más valorados por la sociedad. Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba que en 2023 predijo la victoria del anarco capitalista en las urnas, da cuenta de que entre un 70% y 60% de las personas entrevistadas tienen una imagen negativa de ellos: Viviana Canosa, Luis Majul, Joni Viale y Antonio Laje, todos presentadores televisivos.

En medio de estas fricciones que amenazan exasperarse ha aterrizado en Buenos Aires Javier Negre, dueño del llamado grupo EDA (EDATV, Estado de Alarma, Visegrad24), de intensa prédica contra el PSOE y la izquierda española. Negre no solo admira a Milei, con quien se ha reunido. Argentina parece convertirse en un terreno propicio para profundizar su prédica y su estilo, cuestionado fuertemente por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Negre ha adquirido la mitad del portal ´La derecha diario` que pertenecía por completo Fernando Cerimedo, un consultor vinculado con el bolsonarismo y el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, que está siendo juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia. ´La derecha diario` es una de las usinas que ha apuntado sin contemplaciones contra Mengolini, quien en su reciente libro Las caras del monstruo pasa revista a la época que permitió el surgimiento de lo impensable en Argentina: la ultraderecha.

Insultos al gobernador bonaerense

Milei ha instalado un código cifrado con sus seguidores y ejército de trols. Además de NOLSALP ha comenzado a proliferar el misterioso PN°10(E) que, según el mandatario, significa "plaga número 10 de Egipto", una referencia bíblica que conecta con la idea de que el mal regresa contra quien disparó primero. "Sus propias palabras sellaron su desdicha", dijo sobre Mengolini pero la idea de la plaga y el virus se hizo por estas horas extensiva al gobernador de Buenos Aires, la principal provincia argentina, Axel Kicillof. Economista como Milei, aunque con oropeles académicos mayores, Kicillof es peronista, el principal partido de la oposición y por muchos años actuó bajo el alero de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde 2024 comenzó a separarse de su mentora y en la actualidad aspira a competir con Milei en las presidenciales de 2027. Los comicios están lejos en el calendario pero el extertuliano ha tomado la decisión de ponerlo en el mismo lugar del desprecio de la prensa. Lo llamó "zar de la miseria", "pichón de Stalin", "burro", "eunuco", promotor de "un modelo de violencia y analfabetismo" y "enemigo", a secas. En la provincia se concentra más del 40% del padrón electoral y la ultraderecha se ha lanzado a conquistarlo en las elecciones parlamentarias de octubre.