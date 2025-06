El gobierno británico condena las declaraciones del dúo de rap Bob Vylan contra Israel durante un festival

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este domingo que "no hay excusas" para la actitud del dúo de rap Bob Vylan que instó a la multitud a corear muerte al ejército israelí, durante el festival de Glastonbury. "No hay excusas para este tipo de discurso de odio tan espantoso", dijo el primer ministro laborista al diario The Telegraph, que también pidió explicaciones a la BBC -la cadena británica que retransmite el evento- por permitir que se emitieran "estas escenas".

También el ministro de Sanidad, Wes Streeting, calificó los cánticos de "horribles" y opinó que tanto la BBC como el festival "tienen preguntas que responder" por haber permitido su difusión, si bien reconoció que desconoce si, logísticamente, podría haberse evitado.

Starmer ya había cargado contra el festival anteriormente por permitir la presencia del grupo Kneecap, ya que uno de sus integrantes afronta un cargo de terrorismo por esgrimir en 2023 una enseña del grupo libanés Hizbulá, y lo había tachado de "inapropiado". "Ya dije que Kneecap no debería tener una plataforma y eso se aplica a cualquier otro artista que profiera amenazas o incite a la violencia", afirmó el laborista.

Liam Óg Ó hAnnaidh (Mo Chara), que está citado ante la Justicia el 20 de agosto, apareció con un pañuelo palestino, mientras que su colega JJ Ó Dochartaigh (DJ Provai) lucía su habitual pasamontañas con los tres colores de la bandera irlandesa y una camiseta en apoyo a Palestine Action, un grupo que el Gobierno laborista quiere ilegalizar.

Fue justamente antes de la actuación de Kneecap, que uno de los miembros del dúo de rap punk Bob Vylan animó al público a corear "Free, free Palestine" (Libertad para Palestina) y "Death, death to the IDF" (Muerte al Ejército israelí).

Tras las críticas, los organizadores del festival declararon que están "consternados". "Les recordamos urgentemente a todas las personas involucradas en la producción del festival que en Glastonbury no hay lugar para el antisemitismo, los discursos de odio ni la incitación a la violencia", indicaron los organizadores de uno de los festivales más populares de Reino Unido.

También la portavoz de la BBC afirmó que algunas expresiones fueron "profundamente ofensivas" y así se advirtió durante la retransmisión en directo, y señaló que no incluirá las actuaciones de estos grupos en su servicio bajo demanda.

Por su parte, la embajada de Israel también denunció a través de las redes sociales que "la retórica del odio" durante el festival y afirmó que hay una "normalización de un discurso extremista y una glorificación de la violencia".

La policía del condado inglés de Avon y Somerset, donde se celebra el certamen, ya ha informado en la red social X que está examinando los videos para "determinar si se cometió algún delito".