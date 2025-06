Guerra entre Irán, Israel y EEUU, hoy en directo: última hora del alto el fuego y Donald Trump

El "peor escenario" sería la salida de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear, dice Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, avisó este jueves del riesgo de que Irán salga del Tratado de No Proliferación nuclear, lo que sería "el peor escenario" tras los ataques norteamericanos a las instalaciones atómicas de la República Islámica. En plena controversia sobre si los ataques norteamericanos del pasado domingo a las centrales de Natanz, Isfahán y Fordo destruyeron o no el programa atómico iraní, Macron estimó al término de una cumbre europea en Bruselas que estos tuvieron "una eficacia real". Pero al mismo tiempo alertó de la posibilidad de que Irán salga de ese tratado. Eso sería "una deriva y un debilitamiento colectivo", afirmó. Por ello, y "para salvaguardar el Tratado de No Proliferación" de armas nucleares, anunció que hablará en los próximos días con cada uno de los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, empezando por el presidente norteamericano Donald Trump, con el que ya conversó este jueves.