Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Orbán: "La OTAN no pinta nada en Ucrania"

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aseguró este miércoles a su llegada a la cumbre de la OTAN que este organismo "no pinta nada" en Ucrania y dijo que su "trabajo" es asegurar que este país no entre en la Alianza. "La OTAN no pinta nada en Ucrania. Ni Ucrania ni Rusia son miembros de la OTAN y mi trabajo es que esto siga siendo así", dijo el mandatario húngaro. En una declaración a su llegada a la jornada principal de la cumbre de la OTAN en La Haya, Orbán aseguró que no bloqueará una potencial declaración final del encuentro en el que se mencione a Rusia como un adversario y se mostró convencido de que Moscú no representa una amenaza para la Alianza.