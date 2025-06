DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Mueren al menos 11 personas y un centenar resultan heridas en un ataque de Rusia sobre la ciudad ucraniana de Dnipró

Al menos 11 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas este martes como consecuencia de un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la ciudad de Dnipró, en la zona central de Ucrania, a orillas del río Dniéper. El gobernador de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha señalado que las cifras aún se están esclareciendo y ha reconocido que "lamentablemente, el número de afectados aumenta constantemente", según se puede leer en su perfil de Telegram. No obstante, ha destacado que el número de víctimas "podría haber sido mucho mayor" si no fuera porque los que se encontraban en la zona afectada se refugiaron antes del momento del ataque. "Se han salvado decenas de vidas", ha celebrado Lisak, quien ha instado a la población a no ignorar las sirenas antiaéreas. Lisak informado dos fallecidos --de entre los 11-- en el vecindario de Samar, en Dnipró, donde otras 11 personas han resultado heridas, la mitad de las cuales en estado grave. En total, han sido 70 víctimas las que han sido hospitalizadas. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Boris Filatov, ha detallado que los ataques han afectado a una veintena de centros educativos, varias hospitales e instituciones médicas, y un tren que cubría el trayecto de Odesa a Zaporiyia.