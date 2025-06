Cumbre de la OTAN, hoy en directo: Última hora de Pedro Sánchez y Donald Trump en la reunión de líderes internacionales en La Haya

Noruega no duda del compromiso de EEUU con la OTAN y el artículo 5

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se mostró este miércoles seguro del compromiso de Estados Unidos con la OTAN y el artículo 5 sobre la defensa colectiva a su llegada a la cumbre de la Alianza. "Creo que Estados Unidos respalda al cien por cien sus obligaciones con la OTAN y con el artículo 5", dijo Støre. El presidente estadounidense, Donald Trump, había rehusado la víspera dar su apoyo explícito a ese artículo. "Estoy comprometido a salvar vidas y a la seguridad y les daré una definición exacta cuando llegue (a la cumbre de la OTAN)", señaló Trump. "Depende de su definición. Hay muchas definiciones del artículo 5. Pero me comprometo a ser su amigo. Me he hecho amigo de muchos de esos líderes y me comprometo a ayudarlos", afirmó Trump a bordo del 'Air Force One' de camino a La Haya para participar en la cumbre de líderes de la OTAN.