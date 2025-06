Trump dice que España es un "problema" para la OTAN por su rechazo a aumentar el gasto en defensa

El plante de España a incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del producto interior bruto (PIB) --al que se suman Bélgica y Eslovaquia-- amenaza con reventar una cumbre de la OTAN que estaba pensada para apaciguar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha censurado este martes la posición del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hay un problema con España". Lo ha dicho Trump, a bordo del Air Force One, camino de La Haya. En esa cumbre, los líderes tienen que formalizar su respaldo a incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2035. El Ejecutivo español ya ha dicho que no lo cumplirá -- en acuerdo con la organización-- y a Trump no le ha gustado la jugada. "Es muy injusto para el resto", ha dicho el presidente.

Antes de subirse a ese avión, que aterrizará en las próximas horas en Países Bajos, Trump ha cargado contra España asegurando que "siempre ha pagado muy poco". El presidente de Estados Unidos ha dicho que la OTAN "tendrá que lidiar con España" porque han sido "o muy buenos negociadores o no hacían lo correcto". España, ha dicho Trump, "tiene que pagar lo mismo que todos los demás".

En su red social, Trump ha publicado una captura del medio 'Graphic news' con el titular: "España amenaza con hacer descarrilar la cumbre de la OTAN". La imagen incluye el ranking de inversión en defensa de los países de la alianza, con España a la cola. El republicano y Sánchez se ven las caras este martes en una cena de gala organizada por la familia real holandesa.

El pacto español

El pasado domingo, Sánchez anunció que tras un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, España no tendría que cumplir con el 5% del PIB de gasto en defensa. Sánchez aseguró que ese porcentaje era "desproporcionado" e "innecesario". El propio Rutte descartó que el martes España fuera a beneficiarse de una excepción.

"La OTAN no tiene cláusulas de no participación y no conoce los acuerdos paralelos", advirtió el secretario general, matizando que la soberanía de los países les da cierta flexibilidad para decidir cómo reparten el gasto. España cree que puede lograr cumplir con los objetivos de capacidades que se ha marcado la alianza invirtiendo el 2,1%, "ni más ni menos", dijo Sánchez. Rutte discrepa.

Pero otros países se han sumado ya a la posición de España. En una entrevista con la televisión nacional, el ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, dijo que su país no podría llegar al objetivo de gasto militar que se marca la OTAN "ni a corto ni a medio plazo". Bélgica pedirá flexibilidad y buscará aliados entre otros países "que no se muestran demasiado entusiastas ante este elevado nivel de gasto militar".

Según informa Efe, Eslovaquia ha adoptado la misma postura. "La República Eslovaca, al igual que España, debe reservarse el derecho soberano de decidir a qué ritmo y con qué estructura está dispuesta a aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa para lograr el plan de la OTAN en 2035", ha dicho este miércoles primer ministro, el populista Robert Fico.

Al mando

Rutte fue nombrado formalmente secretario general de la OTAN en octubre de 2024. Apenas un mes después, Trump ganó las elecciones convirtiéndose en el 47º presidente de Estados Unidos. El mandato de Rutte al frente de la alianza ha estado marcado por los intentos nada sutiles del holandés de mantener a Washington comprometido con los aliados, con una tibia posición en cuestiones como las amenazas de Trump a Groenlandia o las humillaciones al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La cumbre de esta semana en La Haya es un reflejo de esta dinámica. Una reunión corta --apenas tres horas y media--, y con casi más eventos sociales que políticos. Una declaración y unos objetivos pactados desde hace semanas, y como principal resultado, exactamente lo que pedía Trump: el compromiso de los aliados de aumentar su gasto en defensa hasta el 5%.

Todo estaba preparado para complacer al republicano. Fuentes aliadas reconocían hace unas semanas que el objetivo principal de la cumbre era garantizar el compromiso de la Casa Blanca con la alianza, al menos un año más. También apuntaban a que el famoso 5% respondía, sobre todo, a la voluntad de apaciguar a Trump. Aunque Bélgica, España y Eslovaquia no planean bloquear el comunicado, que requiere unanimidad, su postura complica las cosas.

Antes de volar a La Haya, Trump ha recibido un mensaje de Rutte. "Les tenemos a todos", ha dicho el secretario general en un mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos en su red social, y cuya veracidad ha confirmado la OTAN. "Europa va a pagar a lo grande, como deberían, y será tu victoria", ha añadido ex primer ministro de Países Bajos, dejando claro quién está al mando.