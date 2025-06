Los ataques de EEUU solo retrasaron el programa nuclear de Irán unos meses, según un informe del Pentágono

Un informe preliminar clasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos ha estimado que el bombardeo el sábado contra tres instalaciones nucleares de Irán no destruyó elementos centrales del programa nuclear de Teherán y solo retrasó unos meses las ambiciones nucleares de la República Islámica.

Ese análisis temprano de la “valoración de daño de batalla” contrasta con el triunfalismo que desde la misma noche del ataque ha proyectado el presidente, Donald Trump, que ha pasado cuatro días usando expresiones como "destrucción total y completa" o "aniquilación". Tanto el propio mandatario como miembros de su Administración han reaccionado a la publicación redoblando sus afirmaciones no probadas e insultando a CNN y 'The New York Times', los dos medios que primero ofrecieron informaciones sobre el análisis del propio Pentágono.

El documento consta de solo cinco páginas y es una valoración inicial que aún puede cambiar conforme se vayan consiguiendo más informaciones de inteligencia y datos. Sus conclusiones, no obstante, coinciden con las valoraciones que ya habían realizado algunos expertos con la información disponible.

Si antes de los ataques la inteligencia estadounidense estimaba que Irán necesitaría tres meses si quisiera fabricar una bomba nuclear tras el ataque se han sumado como mucho seis meses a ese calendario.

El uranio enriquecido que tiene Irán no ha sido destruido y se ha llegado a la conclusión de que Irán había sacado ese material de las instalaciones que fueron atacadas antes de los bombardeos, con la posibilidad de que se haya llevado a instalaciones secretas. El informe, además, afirma que las centrifugadoras iraníes están básicamente "intactas".

El daño a las instalaciones nucleares fue "entre moderado y severo" y fueron las de Natanz las más afectadas. Y aunque los bombardeos cerraron los accesos de entrada a dos de las instalaciones no alcanzaron el núcleo de las edificaciones.

En Fordow, donde esas instalaciones están construidas a unos 750 metros bajo la superficie, se habría constatado lo que ya advertían de antemano algunos expertos: que incluso con las poderosas bombas GBU-57, de más de 13 toneladas, harían falta varias oleadas de ataques durante varios días para lograr la destrucción total. Los bombarderos estadounidenses el sábado alcanzaron Fordow al menos dos veces el sábado.

Revés para Trump

Este informe preliminar es un revés para Trump, que este mismo martes, camino de la cumbre de la OTAN, había colgado uno de sus mensajes triunfalistas: “Fue un gran honor para mí destruir todas las instalaciones y capacidades nucleares (de Irán) y luego detener la guerra!”.

Por eso su secretaria de prensa y el de Defensa han tratado, como el propio presidente, de restar valor al documento. Karoline Leavitt ha respondido con un comunicado denunciando la filtración y ha dicho que se trata de atacar no solo al mandatario sino también "a los pilotos que llevaron a cabo una misión perfectamente ejecutada".

"Todo el mundo sabe lo que pasa cuando tiras 14 bombas de 13,6 toneladas perfectamente en sus objetivos: erradicación total", escribe Leavitt. Pete Hegseth, secretario de Defensa, rechaza las conclusiones aunque sean preliminares de sus propios servicios de inteligencia e insiste en el mensaje no sustentado en datos que habla de "destrucción y éxito absolutos".

Son afirmaciones que llevaban días ya provocando el escepticismo entre expertos como Jeffrey Lewis, del Instituto de Estudios Internacionales Middlebury en Monterey (California), que ya el domingo acusaba al vicepresidente J.D. Vance de dar información falsa en televisión exagerando los supuestos éxitos. “Nadie sabe dónde está el uranio enriquecido”, escribió Lewis, que aseguró que los iraníes, por ejemplo, habían estado almacenando en túneles en Isfahan que no fueron golpeados.

En unas declaraciones a ‘The Washington Post’, Lewis reconocía que los iraníes han sufrido pérdidas importantes con los ataques pero también que el golpe de EEUU e Israel debería haber sido de escala mayor para alcanzar la meta marcada públicamente de eliminar definitivamente el programa nuclear iraní. “Esto les ha retrasado y sin duda debe haber cosas que han sido destruidas que ahora tienen que reconstruir pero se puede hacer probablemente en menos de un año”.

Se estima que Irán tiene 400 kilos de uranio enriquecido, suficiente para más de una docena de bombas.

Sin informar al Congreso

Antes de que se filtrara el informe de Defensa la tensión por la posición del Gobierno Trump de dar declaraciones triunfalistas pero no información detallada ya estaba elevando las tensiones. Este martes la Administración retrasaba sesiones informativas a puerta cerrada y con información clasificada que debía mantener con legisladores de las dos cámaras del Congreso. La del Senado tendrá lugar, en principio, este jueves (supuestamente retrasada para permitir que participen el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Estado, Marco Rubio) pero la de la Cámara de Representantes no tiene nueva fecha.

“¿De qué tiene tanto miedo la Administración?”, planteaba críticamente Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, que pedía información sobre “detalles críticos: los resultados del reciente ataque, el alcance y trayectoria de este conflicto, la estrategia a largo plazo de la Administración para evitar que Irán se haga con armas nucleares y los riesgos potenciales que enfrentan las tropas y los ciudadanos estadounidenses”.

"Capacidad táctica para golpear"

El informe preliminar llegaba en la estela, además, de testimonios militares en el Congreso que advierten que Irán mantiene aún “capacidades tácticas significativas” para golpear a ciudadanos, intereses y tropas de EEUU en Oriente Próximo. Esa es la estimación que hacía en su sesión de confirmación el vicealmirante Charles 'Brad' Cooper, el nominado del presidente Donald Trump para ponerse al frente del Mando Central, que dirige todas las operaciones militares en la región.

Cooper se ha referido a los misiles balísticos como los que Irán lanzó el lunes en su ataque a Al Udeid; la base aérea de EEUU en Qatar. Esa fue una acción controlada con la que Teherán dio réplica al ataque estadounidense a tres de sus instalaciones nucleares, colocando la rampa de desescalada que ha permitido llegar a la frágil tregua en la guerra. Pero en caso de un deterioro de la situación podría no haber avisos previos como los de esa operación mayoritariamente simbólica.

La sesión ante el Congreso también ha incluido testimonio de Alexus Grynkewich, un lugarteniente de la Fuerza Aérea nominado por Trump para liderar el Mando Europeo, y este ha reconocido que los hutíes, las milicias alineadas con Irán en Yemen que EEUU dejó de bombardear el mes pasado tras alcanzar un acuerdo, “probablemente serán un problema persistente con el que EEUU tendrá que lidiar en el futuro varias veces”.

Mohamed al-Bukhaiti, un alto cargo y portavoz de los hutíes, le recordaba precisamente este martes a ‘The Wall Street Journal’ que ellos no están vinculados por el acuerdo de alto el fuego pactado por Israel e Irán y ha prometido mantener operaciones contra Israel “hasta que acabe la agresión a Gaza”.