DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Putin "no descarta" tomar la ciudad ucraniana de Sumi

El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este viernes que no descarta tomar la ciudad estratégica ucraniana de Sumi, cuando las fuerzas rusas lograron un avance en la región homónima, situada en el noreste de Ucrania. "No tenemos como objetivo tomar Sumi, pero en principio, no lo excluyo", declaró el presidente ruso durante una conversación en el foro económico de San Petersburgo.