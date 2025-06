Irán insiste en volver a la diplomacia mientras Israel dice haber matado a dos comandantes de la Guardia Revolucionaria

Los cielos de Oriente Próximo se iluminan una noche más. Durante la madrugada del sábado, los ataques entre Israel e Irán han continuado. Varios bombardeos israelíes han sido registrados en el país de los ayatolás, incluidos en Isfahán, donde hay un centro de investigación nuclear clave, y en varias zonas residenciales. Cinco personas han muerto en la ciudad de Khorramabad. El Ejército israelí ha anunciado la muerte de dos importantes comandantes de la Guardia Revolucionaria, sin que haya habido confirmación por parte de este cuerpo. A su vez, Irán ha lanzado varios misiles hacia el centro de Israel, que han provocado un incendio en la ciudad de Holon y otro en los Altos del Golán ocupados.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sigue abogando por la diplomacia para poner fin al conflicto iniciado por Israel hace ocho días. Después de reunirse con sus homólogos europeos en Ginebra este viernes, ahora Araghchi se encuentra en Estambul para encontrarse con los ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica, en la que se espera que participen unos 40 diplomáticos a lo largo del fin de semana. “Para que podamos volver a la diplomacia es necesario detener la agresión”, ha dicho Araghchi, alertando que si Estados Unidos se uniera a la agresión, “sería muy peligrosos para todos”.

“Hemos llegado, lamentablemente, a la conclusión de que Estados Unidos ha estado involucrado en esta agresión desde el principio” Abbas Araghchi — ministro de Asuntos Exteriores de Irán

“Es obvio que no puedo ir a negociar con Estados Unidos cuando nuestro pueblo está bajo bombardeo, bajo el apoyo de EE.UU.”, ha insistido Araghchi, como ya denunció el día anterior en la ciudad suiza. “Hemos llegado, lamentablemente, a la conclusión de que Estados Unidos ha estado involucrado en esta agresión desde el principio”, ha señalado. “Este incidente también demuestra que [el primer ministro israelí, Binyamín] Netanyahu [y su gobierno] no quieren que ningún problema ni asunto se resuelva por la vía diplomática”, ha declarado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. “Las ambiciones sionistas de Netanyahu no tienen otro propósito que arrastrar a nuestra región y al mundo entero a un gran desastre”, ha dicho.

Bajas importantes según Israel

Por su parte, el Gobierno israelí ha celebrado haber matado al jefe de la división palestina de la Guardia Revolucionaria de Irán, Saeed Izadi, en un ataque contra su residencia en la ciudad de Qom, que también ha matado a un adolescente. Las autoridades iraníes no han confirmado esta pérdida en sus filas. Izadi ha ocupado el cargo de comandante de los Cuerpos Palestinos de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, encargada de sus operaciones internacionales. Al anunciar su muerte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lo ha señalado como uno de los responsables de financiar y organizar la incursión de las milicias palestinas en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, detonante de la guerra de Gaza.

Una cuenta de apoyo a Israel en ls redes sociales de Estados Unidos le cuelga el cartel de "eliinado" a la foto de Saeed Izadi. / SWU

También esta madrugada el Ejecutivo israelí ha anunciado la muerte de Amin Pourjodki, un “comandante de la segunda unidad de vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria” que “promovió cientos de lanzamientos de vehículos aéreos no tripulados” desde la zona de Ahvaz, en el suroeste de Irán, hacia Israel. Desde el inicio de su agresión el pasado 13 de junio, el Ejército israelí ha matado a varios altos cargos del régimen iraní y ha destruido infraestructura militar. Las cifras de víctimas mortales en Irán siguen disputadas.

"Campaña prolongada"

Este sábado la agencia estatal iraní Nour News, citando al Ministerio de Salud, ha declarado que al menos 430 civiles han muerto y 3.500 han resultado heridos en Irán, mientras que la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, organización estadounidense de derechos humanos que monitorea la situación en Irán, sitúa la cifra en 639 personas en Irán, incluyendo a altos mandos militares y científicos nucleares. En Israel, han muerto al menos 24 personas en ataques iraníes en represalia.

Por eso, el viernes el jefe militar de Israel, Eyal Zamir, advirtió que su país debe estar preparado para una “campaña prolongada” contra Irán para “eliminar una amenaza de esta magnitud”, indicando que era poco probable que la campaña terminara rápidamente. Zamir celebró que los primeros ataques “sorpresa” del Ejército israelí contra Irán “obtuvieron resultados extraordinarios”. “Eliminamos el alto mando del enemigo, infligimos graves daños a componentes del programa nuclear, abrimos un corredor aéreo hacia Teherán, identificamos y destruimos aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles, algunos minutos antes del lanzamiento, y sorprendimos al enemigo a pesar de su elevado estado de alerta”, declaró.

Poco realistas

La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de Naciones Unidas con sede en Viena, ha confirmado que un taller de fabricación de centrifugadoras en la planta nuclear de Isfahán ha sido atacado este sábado. Se trata de "la tercera instalación de este tipo que ha sido blanco de los ataques de Israel a las instalaciones nucleares de Irán durante la última semana", según un comunicado de la OEIA, citando a su director, Rafael Grossi. "No había material nuclear en este sitio, por lo que el ataque no tendrá consecuencias radiológicas", ha declarado Grossi.

Un alto funcionario iraní ha reconocido a Reuters que las discusiones y propuestas hechas por las potencias europeas a Irán sobre su programa nuclear en Ginebra este viernes fueron poco realistas, e insistir en ellas no acercará a ambas partes a un acuerdo. "En cualquier caso, Irán revisará las propuestas europeas en Teherán y presentará sus respuestas en la próxima reunión", ha declarado, añadiendo que el enriquecimiento cero era un callejón sin salida y que Irán no negociaría sobre sus capacidades defensivas, incluido su programa de misiles. Según informa The New York Times, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, habría nominado a tres clérigos como posibles sucesores mientras se esconde en un búnker por las amenazas de asesinato por parte de Israel en la guerra en curso.