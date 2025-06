Irán-Israel: una bibliografía desbordada

La guerra que desde el día 13 enfrenta a Israel e Irán ha dado pie a la proliferación de 'instant book', trabajos compilatorios del entorno de la crisis, armados con un propósito divulgativo. Antes de esa floración de ensayos de urgencia, se publicó a finales de mayo 'Iran's Grand Strategy: A Political History' (Princeton University Press), que firma el profesor de ascendencia iraní Vali Nasr, de la Universidad John Hopkins. Nasr rehúye los planeamientos simplistas al adentrarse en la descripción de la República Islámica, y afirma: “La política de Irán durante la guerra de Gaza debe convencernos de que es algo del pasado el tiempo en que las acciones de Irán podían explicarse por la ideología islámica o el intento de exportar la revolución”.

El análisis de Nasr concuerda con la idea desarrollada por la brillante arabista Luz Gómez García, de la Universidad Autónoma de Madrid: la sharia ha pasado de ser una descripción, de acuerdo con la única ocasión que se cita en el Corán –una vía para la salvación del hombre “al seguir las pautas que Dios le ha dado”– a una prescripción. Pero lo que realmente pesa en los movimientos estratégicos de los ayatolás son la determinación de Israel de aniquilar su programa nuclear y los indicios de fractura social.

Si este razonamiento no carece de consistencia, el de los periodistas de 'The Jerusalem Post' Yonah Jeremy Bob e Ilan Evyatar no le anda a la zaga. En 'Target Tehran: How Mossad Is Using Sabotage, Cyberwarfare, Assassination' (Simon and Schuster, 2024) se remontan a la doctrina desarrollada por el primer ministro israelí Menahem Begin en los años 80: ataques preventivos contra instalaciones nucleares en la periferia árabe y ambigüedad en cuanto a la capacidad nuclear israelí. Tal proceder, señalan, “ha logrado alterar la política de Oriente Próximo, culminada con los Acuerdos de Abraham de 2020”.

En 'Story of Iran and Israel: Documented History Of The Dispute Between Iran And Israel To-date' (PublishDrive, 2025), William E. Cox se remonta a finales de los años 50 y al concepto de periferia desarrollado por David Ben Gurion para explicar el comportamiento de Israel frente a Irán. Dicho de forma escueta, la herencia de Ben Gurion “prescribe que en ausencia de relaciones con sus vecinos, Israel debe buscar la amistad de los vecinos de los vecinos”. Irán era el vecino de los vecinos ideal por su cercanía a Estados Unidos, su condición de Estado no árabe y su compleja relación con el panarabismo naserista y el baasismo en Irak. El triunfo de la revolución islamista hizo que ese esquema saltara por los aires.

Conservadores y moderados

Ni siquiera las divergencias entre “los conservadores o revolucionarios frente a los moderados o internacionalistas” que coexisten en el seno del 'establishment' iraní lima las aristas en la relación de Israel y la República Islámica, según explican los profesores de la Universidad Complutense Paloma González Miño y Juan Carlos Pastor Gómez en 'La política exterior de Irán: poder y seguridad en Oriente Medio' (Catarata, 2020). Hay una impronta personal en el rumbo fijado por los líderes supremos de la revolución islámica y los presidentes que se han sucedido, pero lo que caracteriza el presente es el doble convencimiento de las dos amenazas que cita Vali Nasr: la agresión externa y la disolución interna.

La crisis social que siguió a la detención y muerte a manos de la policía de la moral de la joven Mahsa Amini en septiembre de 2022 confirmó al régimen iraní que los riesgos de disolución interna son muchos. Chowra Makaremi aborda la situación de la mujer en 'Femme! Vie! Liberté!: Echos d'un soulèvement révolutionnaire en Iran' (La Découverte, 2023), que ganó el premio de ensayo France Culture. Es el estatus social de las mujeres uno de los factores potenciales de inestabilidad, al menos en las sociedades urbanas, que la autora analiza a partir de una proclama rotunda en la primera página del libro: “La revolución está más cerca de vosotros que la yugular de vuestro cuello”, paráfrasis de un versículo del Corán.

Más comedida, la periodista libanesa Kim Ghattas, afincada en Estados Unidos, con colaboraciones permanentes en los grandes medios de su país de acogida, fija en ¡Black Wave: Saudi Arabia, Iran and the Rivalry That Unravelled the Middle East' (Wildfire, 2020) el origen de todo en el cruce de caminos de 1979, donde coincidieron la caída del sha, el sitio de la gran mezquita de La Meca y la invasión soviética de Afganistán. Hasta entonces, “Arabia Saudí e Irán habían sido aliados activos y pilares de la estrategia estadounidense en la región –escribe Ghatta–, pero el legado radical de estos acontecimientos los convirtió en enemigos mortales, desencadenando un proceso que transformó la cultura, la sociedad, la religión y la geopolítica en toda la región”.

Un rompecabezas de una complejidad extrema. Henry Kissinger lo resumió así en 'Orden mundial' (Debate): “En ningún lugar es el desafío al orden internacional más complejo tanto para organizar el orden regional como para asegurar la compatibilidad de dicho orden con la paz y la estabilidad en el resto del mundo”. Así están las cosas.