El fundador de Telegram revela que tiene más de 100 hijos a quienes repartirá su herencia por igual

El fundador de Telegram, el ruso Pável Dúrov, fue noticia hace un año cuando fue detenido por las autoridades francesas que sostienen que, por la falta de control en los contenidos de la aplicación de mensajería, se le puede considerar cómplice de delitos como el tráfico de drogas, la pedofilia y el fraude. Ahora ha concedido una entrevista al medio francés Le Point donde defiende su inocencia y alega ser víctima de una conspiración, pero que también ha servido para conocer una curiosa revelación: tiene más de 100 hijos, a quien planea repartir su multimillonaria herencia.

Durov ha redactado su testamento hace poco donde deja constancia que sus hijos no podrán acceder a su fortuna hasta dentro de 30 años porque quiere que "vivan como personas normales, se forjen a sí mismos y no dependan de una cuenta bancaria". En definitiva, no quiere que sean millonarios de golpe en el caso de que él muriera de forma repentina. Es en este punto de la entrevista donde revela que tiene más de 100 hijos, seis de forma natural y el resto a través de donaciones de esperma, y que no piensa hacer distinciones a la hora de repartir el dinero. "Todos son mis hijos y tendrán los mismos derechos. No quiero que se destruyan entre sí después de mi muerte", ha expuesto. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg recogido por la CBS, su patrimonio neto actual asciende a los 13.900 millones de dólares. La herencia sería de unos 131 millones de dólares por cabeza.

¿De dónde salen tantos descendientes? Seis provienen de la relación de Durov con tres parejas distintas. El resto de una clínica en la que empezó a dar esperma hace 15 años, cuando tenía 25, para ayudar a un amigo que le dijo que, fruto de esas donaciones, ahora mismo hay unos 100 bebés repartidos por 12 países del mundo.

Durov ha decidido redactar su testamento ahora por se siente en peligro. "Mi trabajo conlleva riesgos: defender las libertades te genera muchos enemigos, incluso dentro de estados poderosos", expone a Le Point. Así, ha decidido dejar por escrito ahora como repartir su herencia para "proteger" a sus hijos y la empresa que ha creado. "Quiero que Telegram se mantenga siempre fiel a los valores que defiendo", concluye.

Pavel Durov, cofundador de Telegram. / Europa Press/Contacto/La Nacion

De hecho, Durov también ha planeado qué pasará con Telegram cuando él no esté: una fundación sin ánimo de lucro tomará el control. Su objetivo es asegurar que la plataforma siga existiendo "de forma independiente, respetando la privacidad y la libertad de expresión". En la entrevista defiende que los cargos que se le atribuyen son "absurdos" y que ni él ni su empresa deben responder por el hecho que los criminales utilicen la aplicación para fines ilegales.

"Tótem" de internet

Dúrov, creador junto a su hermano de la red de mensajería encriptada Telegram, ha logrado a lo largo de su trayectoria irritar por igual a Rusia y Occidente con su actitud libertaria a la hora de negarse a colaborar con las autoridades sea para combatir la disensión política o el extremismo. "La humanidad necesita una plataforma neutral como Telegram que respeta la vida privada y la libertad de las personas (...) En realidad, no importa si Telegram es usada por la oposición o el partido en el poder. Las reglas son iguales para todas las partes. De esa forma, somos imparciales", aseguró Dúrov en una entrevista en 2024, antes de ser detenido, con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

En 2006 fundó Vkontakte (VK), el Facebook ruso, que se convirtió rápidamente en la principal red social en Rusia

Telegram, que fue lanzada oficialmente en 2013, supera los 1.000 millones de usuarios, lo que la convierte en una herramienta de alcance global. "Quiero ser un tótem de internet", le dijo a su profesor al graduarse en un elitista liceo de San Petersburgo, donde también estudió el conocido matemático Grigori Perelmán. Su primer paso en el mundo digital lo dio al ingresar en la facultad de Filología Inglesa de la antigua capital zarista. Creó una biblioteca virtual con los trabajos de los estudiantes para que estos pudieran ser consultados por otros alumnos (Durov.com).

En 2006 fundó Vkontakte (VK), el Facebook ruso, que se convirtió rápidamente en la principal red social en Rusia, lo que llamó la atención del Kremlin, presidido por un hombre de la era analógica -Vladímir Putin- que recela especialmente de internet. Bajo presiones, -Dúrov se negó a bloquear los grupos que organizaron en 2011 las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS- acabó vendiendo la plataforma en 2014 a los amigos del Kremlin (mail.ru).