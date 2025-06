Putin: "Toda Ucrania es nuestra porque rusos y ucranianos son el mismo pueblo"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, lanzó este viernes un mensaje dirigido a justificar la intervención rusa ante la opinión pública interna e internacional. En una disertación retransmitida por televisión en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin lanzó una arenga directa para justificar la guerra: "Toda Ucrania es nuestra". "Considero que los pueblos ruso y ucraniano son el mismo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra", dijo Putin. Recordó al moderador del acto que en Rusia existe "no un dicho ni una parábola, sino una regla antigua: allí donde pisa la bota de un soldado ruso es nuestro". En su intervención, Putin admitió estar "muy preocupado" por el posible estallido de una tercera guerra mundial debido a la situación en torno a Ucrania y las instalaciones nucleares de Irán: "Me preocupa. Lo digo sin ninguna ironía y sin bromas. Existe un gran potencial de conflicto que está creciendo (...), el conflicto que sufrimos en Ucrania, lo que está ocurriendo en Oriente Próximo y, por supuesto, nos preocupa mucho lo que pasa en torno a las instalaciones nucleares de Irán", dijo durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El mensaje de Putin llega en momento delicado y con la clara intención de causar la inquietud internacional para mejorar la posición rusa en la guerra abierta con Ucrania.

Conquista de Sumi

A su vez, aseguró que no descarta conquistar también la región ucraniana de Sumi (Norte), donde el ejército ruso ha creado ya una franja de seguridad de 10-12 kilómetros de ancho, según el jefe del Kremlin. "Lo siguiente es Sumi. La capital regional (...) No tenemos tal objetivo: conquistar Sumi. Pero, en principio, no lo descarto", dijo. Putin subrayó que en varias ocasiones durante la guerra propuso a Kiev poner fin a las acciones militares, ya que las condiciones rusas en la mesa de negociaciones serán cada vez más exigentes.

Búsqueda de soluciones

A la guerra de Ucrania se ha sumado la guerra entre Israel e Irán. El ataque israelí con el objetivo de derrocar el régimen y neutralizar cualquier posibilidad de desarrollo de armamento nuclear ha avivado la instabilidad internacional. Para Putin, todos estos conflictos "exigen no solo nuestra atención (...), sino también la búsqueda de soluciones, de decisiones, preferiblemente por medios pacíficos. Lo digo con absoluta sinceridad", dijo. Con respecto a Irán, aseguró que Moscú cumple todos sus compromisos con la nación persa, pero descartó una implicación rusa en la guerra del lado de Teherán.

Freno a una intervención rusa en la guerra Israel-Irán

"Siempre cumplimos nuestros compromisos y lo mismo pasa en las relaciones ruso-iraníes. Apoyamos a Irán en la lucha por sus intereses legítimos, incluyendo su lucha por un programa nuclear pacífico", aseveró. Pero al mismo tiempo, arremetió contra quienes consideran que Rusia debió "haber hecho más". "¿Qué más hacer? ¿Comenzar algún tipo de operaciones militares, o qué?", se preguntó y añadió que el Kremlin "tiene sus propias operaciones militares contra quienes consideramos enemigos de las ideas que defendemos y contra quienes generan amenazas en contra de Rusia".