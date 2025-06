DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Hungría no apoyará el ingreso de Ucrania en la Unión Europea por la vía rápida

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, afirmó hoy en el Foro Económico de San Petersburgo, que su país no apoyará la adhesión de Ucrania a la Unión Europea "por la vía rápida". "Eso es muy peligroso. Traerá muchos problemas y daños a la Unión Europea", aseguró el diplomático, citado por la agencia TASS. Según Szijjártó, "no hay una sola persona en la Tierra con sentido común que diga que Ucrania está en mejor posición que cualquiera de los países de los Balcanes Occidentales" para entrar en la UE. Mientras, esos países llevan más de 15 años esperando su turno, enfatizó. "Si aceptamos a los países de los Balcanes Occidentales, la Unión Europea se beneficiará. La adhesión de Ucrania, por el contrario, conlleva desafíos, daños y dificultades, y no estoy seguro de que la UE pueda afrontarlos", insistió el diplomático húngaro.