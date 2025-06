DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Almunia: "La UE no está en la mesa que negocia el futuro de Ucrania. Están Trump y Putin"

El excomisario europeo y ex secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, en una conferencia en Palma sobre los desafíos de la Unión Europea (UE), ha lamentado la "clara" falta de liderazgo global en las negociaciones para frenar la guerra en Ucrania. "La Unión Europea no está en la mesa en la que se está negociando el futuro de Ucrania. Están negociando Trump y Putin", ha dicho en su intervención en torno a las políticas del presidente de Estados Unidos y el líder ruso. "Está en juego la propia existencia de la UE. Tenemos la necesidad de actuar seriamente", ha manifestado sobre los desafíos del siglo actual. "Si no lo hacemos, lo que hemos conseguido hasta ahora puede irse disolviendo en el futuro (...) esa es mi llamada de atención", ha declarado.