Última hora de los ataques de Israel e Irán, en directo

Israel justifica en la ONU ataques a Irán ante "las amenazas de exterminio existencial"

Israel afirmó este martes, en una carta enviada al secretario general de la ONU, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, que los ataques lanzados contra Irán desde hace cinco días se justifican porque "Israel, como patria de los judíos, no puede aceptar y no aceptará la amenaza existencial de exterminio" que Irán supone. "No es solo retórica: Irán tiene un plan para eliminar a Israel, que incluye planes concretos y acciones para lograr su objetivo", señala la carta firmada por el ministro de Exteriores, Gideon Saar, a la que tuvo acceso EFE. Saar asegura que Irán planea producir en tres años 10.000 misiles balísticos y "dado el tamaño de Israel, esta es una amenaza intolerable (...) Ningún país en el mundo toleraría semejante amenaza".