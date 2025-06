El capitán del barco Nexoe Maersk que atracó en Barcelona y niega ante la jueza que llevara armas a Israel

El capitán del barco Nexoe Maersk, que atracó en Barcelona el pasado 15 de abril con destino a Israel, ha negado este viernes a una jueza de Barcelona que, como se puede comprobar en la documentación de las autoridades portuarias y de aduanas, en el navío no había cargamento alguno de armas o munición, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. El Juzgado de Instrucción número 6 de la capital está tramitando una causa abierta a raíz de una denuncia presentada por la asociación Fin al Comercio de Armas con Israel, que pide actuar para evitar el "ataque generalizado" contra la población civil palestina.

El capitán del Nexoe ha declarado como investigado a través de videoconferencia, al encontrarse a bordo de un barco. Las fuentes jurídicas consultadas han explicado que la naviera presentó en el juzgado documentación oficial que acredita que el buque no llevaba armas, ni munición, con destino a Israel, y de ahí que al presentarse la denuncia la justicia denegara el bloqueo de la embarcación por falta de indicios. Precisamente, el capitán ahora investigado se ha acogido a esos documentos para negar en su declaración que la mercancía que transportaba el 15 de abril fuera material militar. A su vez, ha precisado que un capitán no tiene por qué saber en detalle la carga que llega si los documentos están en regla, pues no es su responsabilidad.

La denuncia

La asociación Fin al Comercio de Armas con Israel sostiene que transportar material militar a Israel "utilizando el Puerto de Barcelona como lugar de tránsito y abastecimiento de servicios y combustible" podría ser un delito de genocidio y lesa humanidad o, alternativamente, de los de acto preparatorio contra la comunidad internacional, tráfico de armas y contrabando. Según esta entidad, que ha recopilado datos de fuentes abiertas, como webs de la naviera, y de informaciones periodísticas, los puertos españoles "se están utilizando como plataformas de tránsito para envíos de armamento y componentes militares con destino a Israel".

En su denuncia, la entidad asegura que el Maersk Detroit, de la misma naviera danesa, salió el pasado 5 de abril de Houston (EEUU) con el objetivo de transportar una carga de componentes de aviones de combate a la base aérea israelí de Nevatim y que tenía previsto cruzar el Estrecho de Gibraltar el pasado 20 de abril, haciendo escala en el Puerto de Tánger (Marruecos), donde descargaría el material. Posteriormente, según la asociación, el Nexoe Maersk tenía que hacer escala en los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras antes de recoger, en el puerto de Tánger, la carga militar procedente del Maersk Detroit para trasladarla hasta el puerto de Haifa, en Israel, desde donde se derivaría a la base aérea militar de Nevatim.