DIRECTO Donald Trump, Elon Musk, deportaciones y aranceles; en directo: última hora y reacciones

Trump afirma que un ataque israelí a Irán es posible, pero no inminente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este jueves que existen posibilidades de un ataque israelí contra instalaciones nucleares de Irán, pero afirmó que no cree que vaya a ser "inminente". "No quiero decir que sea inminente pero parece algo que bien podría suceder", dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Trump agregó que las autoridades israelíes, estrechos aliados de su Administración, "no le adelantaron nada" sobre un posible ataque. Sin embargo, el Gobierno de Trump ha tomado medidas para repatriar al personal estadounidense no esencial de la embajada de Bagdag y facilitar la salida voluntaria de familiares y trabajadores no imprescindibles de misiones diplomáticas en la región.