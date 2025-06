DIRECTO GAZA-ISRAEL, al minuto

El embajador de EEUU en Israel dice que su país ya no busca la solución de dos estados

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirmó que el Gobierno de Donald Trump no persigue la solución de dos estados para Israel y Palestina, distanciándose así de una política que Washington ha respaldado oficialmente durante décadas. En una entrevista publicada este martes por la agencia Bloomberg, al ser consultado sobre si la creación de un Estado palestino sigue siendo un objetivo de la política exterior estadounidense, respondió: "No lo creo". "A menos que ocurran cambios significativos que transformen la cultura, no hay espacio para ello", añadió el exgobernador de Arkansas, quien aseguró que eso probablemente no sucederá "en nuestra vida". En una rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, evitó comentar las declaraciones del embajador y tampoco precisó si la solución de dos Estados sigue siendo la política oficial de Estados Unidos.