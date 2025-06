DIRECTO Donald Trump, Elon Musk, deportaciones y aranceles; en directo: última hora y reacciones

Congresistas demócratas piden a Trump rebajar tensiones en California y retirar las tropas

Un grupo de congresistas demócratas pidieron este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirar a tropas de la Guardia Nacional enviadas a California sin la autorización del gobernador para sofocar las protestas contra redadas migratorias, y llamaron a desescalar una situación que, según advierten, podría empeorar rápidamente. "Nos encontramos en un peligroso punto de inflexión en nuestro país. En una democracia, la desobediencia civil no se responde con el uso de la fuerza militar, pero eso es exactamente lo que Trump está haciendo. Está incitando una situación que podría empeorar si la gente no reduce la tensión. Y la forma de reducirla es retirando a la Guardia Nacional y al Ejército estadounidense", dijo el congresista Jimmy Gómez. En una rueda de prensa en Washington junto a varios legisladores, la mayoría demócratas de California, Gómez advirtió que la decisión de enviar a miles de miembros de la Guardia Nacional y a 700 marines a Los Ángeles como respuesta a protestas en gran parte pacíficas es un "intento deliberado de Trump de incitar disturbios". "Ya no se trata de política migratoria", indicó por su parte la representante Norma Torres, quien agregó que "se trata de dignidad humana y del Estado de derecho".