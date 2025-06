DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Israel confirma que ha enviado un sistema de misiles Patriot a Ucrania

Israel ha confirmado a través de su embajador en Kiev, Michael Brodski, que ha enviado un sistema de misiles antiaéreos Patriot a Ucrania que el Estado judío recibió hace décadas de Estados Unidos. Ucrania necesita más sistemas de misiles estadounidenses Patriot para derribar misiles rusos como los misiles hipersónicos Kinzhal, que no pueden ser interceptado con otras tecnologías. Según ha explicado Brodski en una entrevista con el canal de YouTube ucraniano 'U lizhku', el sistema Patriot fue utilizado por los israelíes durante la primera Guerra del Golfo a principios de la década de 1990, cuando el Irak de Sadam Husein bombardeó repetidamente Israel. 'The New York Times' había informado de la transferencia a Ucrania de este sistema Patriot en mayo de este año, pero la entrega no había sido confirmada oficialmente. Israel se ha mostrado reticente desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania a ayudar a Kiev con armamento. Uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno israelí ha sido la necesidad de que no se deterioren sus relaciones con Moscú debido a la importante presencia que hasta hace poco tenían las tropas rusas en Siria, país vecino de Israel, y a los muchos judíos que siguen viviendo en la Federación Rusa.