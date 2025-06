¿Quién es Sergio Toribio, el activista español retenido en Israel junto a Greta Thunberg?

El activista español Sergio Toribio viajaba a bordo de la Flotilla de la Libertad, el barco que ha sido abordado por el Ejército de Israel cuando intentaba romper el bloqueo y llegar a la Franja de Gaza. Todos los tripulantes están detenidos y llevan 15 horas incomunicados, según ha denunciado en un comunicado el grupo propalestino.

Sergio Toribio es un mecánico de 49 años que se embarcó en el Madleen el 1 de junio en el puerto siciliano de Catania rumbo a Gaza. Raquel, su hermana, explicó que la familia ha tenido contacto con la Embajada de España en Israel y el cónsul, quien les ha comunicado que "el gobierno israelí se ha comprometido a respetar su integridad física". Añadió que la tripulación estaba retenida en un barco israelí y todavía no habían llegado a Ashdod (Israel).

"Nos han dicho que les van a ofrecer la oportunidad de deportarlos en cuanto toquen tierra, y si no aceptan la deportación, les juzgarán y en cuatro o cinco días o una semana les deportarán igualmente", agregó la hermana del activista. Además, ha dicho que el cónsul español les ha comunicado esta mañana que iban a tratar de visitar a Sergio Toribio en cuanto les dieran información de dónde están.

15 horas sin saber de ellos

"Han pasado 15 horas desde que vimos o escuchamos a nuestros amigos y compañeros. No se nos ha permitido ningún contacto", ha indicado el grupo propalestino en un comunicado en el que recuerda que el 'Madleen' viajaban seis voluntarios franceses, un holandés, un turco, una sueca, un brasileño, una alemana y un español, Sergio Toribio.

"Mi nombre es Sergio Toribio, de España. Si estás viendo este vídeo, hemos sido interceptados en el mar y he sido secuestrado por las fuerzas israelíes de ocupación o las de un país cómplice con el genocidio de palestinos por parte de Israel. Pido a todos mis camaradas, amigos y familiares que presionen al Gobierno de España para pedir mi liberación cuanto antes", ha señalado.

El vídeo es similar a los publicados en nombre de la activista sueca Greta Thunberg y otros voluntarios que iban a bordo del 'Madleen'. La organizadora de la Flotilla de la Libertad Huwaida Arraf ha calificado la detención de los voluntarios internacionales de "arbitraria (e) ilegal", por lo que ha pedido que termine "de inmediato". "Israel no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales a bordo del 'Madleen'", ha asegurado la abogada palestino-estadounidense, alegando que estos "no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser penalizados por entregar ayuda o desafiar un bloqueo ilegal".