El ministro de Defensa israelí, a Greta Thunberg: "Dad la vuelta porque no llegaréis a Gaza"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, avisó este domingo a la activista sueca Greta Thunberg y al resto de tripulantes del Madleen, el barco de la Flotilla de la Libertad que va camino de Gaza para tratar de entregar ayuda humanitaria, que dé la vuelta porque no logrará alcanzar el enclave. "He ordenado a las FDI (fuerzas de Defensa de Israel) que actúen para que la flotilla Madleen no alcance Gaza. A la antisemita Greta y a sus amigos, digo claramente: dad la vuelta porque no llegaréis a Gaza", dijo Katz, en declaraciones compartidas por su oficina.

El barco, con 12 activistas a bordo entre los que se encuentra Thunberg, llegó este domingo a la costa egipcia, antes de continuar su trayecto para entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según un comunicado de los organizadores de la campaña. El navío lleva bandera británica y zarpó desde Sicilia el pasado domingo.

Según el Ministerio de Defensa israelí, Katz ha ordenado al Ejército que tome "todas las medidas necesarias" para impedir que el barco llegue a las costas gazatíes. "El Estado de Israel no permitirá que nadie viole el bloqueo naval de Gaza, cuyo objetivo principal es impedir la transferencia de armas a Hamás, una organización terrorista asesina que tiene a nuestros rehenes y comete crímenes de guerra", justificó el ministro.

"Alcanzar Gaza"

La activista alemana por los derechos humanos Yasemin Akar, que también se encuentra a bordo del Madleen, habló hoy en el comunicado sobre la posibilidad de ser atacados por el Ejército israelí: "Si Israel nos ataca, será otro crimen de guerra. No nos habríamos embarcado en esta misión si no creyéramos que llegaríamos a Gaza".

El viaje del Madleen se produce después de que el 2 de mayo el Conscience, otro barco de la Flotilla de la Libertad que navega bajo bandera de Palaos, sufriera dos ataques procedentes de un dron en la proa cuando se hallaba a 14 millas al este de Malta. El grupo atribuyó el ataque a Israel, que nunca lo reivindicó. La eurodiputada Rima Hassan, quien también se encuentra a bordo del Madleen, instó a los gobiernos del mundo a garantizar un paso seguro para la Flotilla de la Libertad.

También indicó que más de 200 legisladores europeos firmaron una carta abierta a Israel exigiendo que permita la llegada del barco a Gaza y que "facilite inmediatamente la entrada de su carga humanitaria". La Flotilla de la Libertad, formada en 2010, es un movimiento internacional no violento en solidaridad con los palestinos, con una dimensión humanitaria, y que lucha activamente contra el bloqueo israelí de Gaza.