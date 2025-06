DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Dos muertos en un bombardeo ruso contra un campamento militar ucraniano

Dos personas murieron en un bombardeo ruso de un centro de entrenamiento en el centro de Ucrania, anunciaron el jueves las autoridades locales, días después de un ataque parecido. El ejército ruso, que estos últimos meses multiplicó los bombardeos de este tipo, alcanzó en varias ocasiones instalaciones muy alejadas del frente. El miércoles, un disparo de misil ruso contra la región central de Poltava causó "heridos", según el ejército de tierra ucraniano, que no dio cifras precisas. Pero el jueves, el jefe de la administración militar regional, Volodimir Kogut, anunció que los médicos "lamentablemente no pudieron salvar la vida de dos personas que resultaron heridas" la víspera. Kogut no dio informaciones sobre su identidad, pero la prensa local reportó que una de ellas era Artiom Kutsenko, un veterano instructor militar.