Donald Trump, Elon Musk y aranceles; en directo: última hora y reacciones

EEUU suma a Irlanda y Suiza a su lista de vigilancia de prácticas monetarias

El Tesoro estadounidense sumó este jueves a Irlanda y Suiza a su lista de socios comerciales cuyas prácticas monetarias y políticas macroeconómicas hay que vigilar, en la que se mantienen sin cambios China, Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Vietnam y Alemania. De esos nueve, según apuntó su informe, solo Irlanda y Suiza no estaban en el listado anterior emitido el pasado noviembre. El Tesoro aclaró que aunque China no ha sido designado como manipulador cambiario en medio de la presión de la depreciación del renminbi, el país destaca entre los principales socios comerciales de Washington por su falta de transparencia en torno a sus políticas y prácticas cambiarias. "Esta falta de transparencia no impedirá que el Tesoro designe a China si la evidencia disponible sugiere que está interviniendo, formal o informalmente, para resistir la apreciación del renminbi en el futuro", advirtió el informe.