DIRECTO GAZA-ISRAEL, al minuto

La GHF anuncia que sus centros de distribución de ayuda en Gaza se mantienen cerrados

La Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), el grupo privado apoyado por Israel y Estados Unidos para repartir comida en el enclave, no abrirá sus centros de distribución a primera hora de este jueves después de mantenerlos cerrados también durante el miércoles, según anunció en un comunicado. "Nuestros centros de distribución no abrirán temprano" el jueves "debido a los trabajo de mantenimiento y reparaciones en curso", anunció la GHF en su página de Facebook. La fundación no concretó cuándo volverá a repartir la necesitada ayuda humanitaria en la Franja y explicó que "compartirá información sobre los horarios de apertura cuando los trabajos sean completados".