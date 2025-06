El opositor Lee Jae-myung gana las elecciones en Corea del Sur tras seis meses de caos por el autogolpe

Corea del Sur ha cerrado los seis meses más agitados de su democracia con el previsible sopapo a la formación conservadora. Las elecciones, entendidas como un referéndum al inaudito autogolpe de diciembre, han dado la presidencia al progresista Lee Jae-myung, del Partido Democrático (PD), con una ventaja desacostumbrada en el país asiático. La participación del 79%, la más alta en casi tres décadas, certifica que no eran estos unos comicios más.

Las encuestas a pie de urna conjuntas de las principales televisiones, de acrisolada puntería en pasadas elecciones, concedían en la noche de este martes a los progresistas el 51,7% de los votos frente al 39,7% del Partido del Poder Popular (PPP). Esa brecha aproximada de 10 puntos era la pronosticada en la víspera y Seúl desvelará los resultados oficiales este miércoles. "Ha quedado demostrado el rotundo juicio del pueblo sobre el régimen insurrecto", aclaró Park Chan-dae, diputado del PD.

La calma es rara en la política surcoreana, ruidosa y pasional, pero de estos comicios se espera que devuelvan cierta estabilidad tras encadenar tres presidentes en funciones y protestas callejeras masivas. No han escapado del recuerdo del envío de los militares al Parlamento en diciembre ordenad por Yoon Suk Yeol aludiendo a una esotérica confabulación de progresistas y norcoreanos. El Tribunal Constitucional refrendó su 'impeachment' parlamentario y el expresidente se enfrenta a cargos de insurrección y rebelión que contemplan la cadena perpetua o la pena de muerte, aunque esta no se cumple en el país.

Dos derrotas electorales

Lee alcanza la presidencia tras dos derrotas electorales. No era el candidato perfecto: polémico, levantisco y con resistencias en sus propias filas, ha frecuentado los escándalos, fue acusado de corrupción y abuso de poder y le espera un juicio por falso testimonio. Pero el PD habría ganado presentando a una silla ante la desintegración conservadora. Su candidato, Kim Moon-soo, había sido ministro de Trabajo con Yoon y recibió su apoyo en las elecciones. Le urgía al PPP repudiar a su expresidente e hizo lo contrario. La orfandad de los conservadores más sensatos aceitó un inédito trasvase a las filas liberales. El mayor acierto de Lee fue reivindicar el PD como un partido "conservador" en contraste con la "organización criminal de extrema derecha" del PPP.

Es la geopolítica, y no la economía, la que fija el eje. La segunda acumula síntomas inquietantes: paro juvenil creciente, consumo menguante e inflación. La tarea más inmediata es arreglar el desaguisado causado por los aranceles del 25% aprobados por Trump, fatales para su industria tecnológica y automovilística. Las exportaciones a Estados Unidos cayeron en abril y Lee ha prometido arreglarlo como sea. "Me arrastraré entre sus piernas si es lo que tengo que hacer por mi pueblo. Aunque no soy un pelele tampoco. Corea del Sur tiene buenas cartas para jugar en las negociaciones", avanzó.

Posible acercamiento a China

En sus relaciones con el vecindario y Washington se espera un volantazo. Yoon rompió el sano equilibrio entre las dos superpotencias cultivando sólo las atenciones de Washington. Para apretar el eje Estados Unidos-Japón-Corea del Sur, que tanto satisfacía la estrategia de Joe Biden en el Pacífico, tuvo Yoon que ignorar los viejos lamentos de su pueblo por las tropelías del imperialismo nipón. Lee pretende reconciliarse con China tras años tensos. "¿Por qué tiene que preocuparnos tanto que China y Taiwán acaben enfrentándose?", inquirió semanas atrás.

Es previsible que la península se dé un respiro. Es habitual cuando gobiernan los progresistas, más partidarios de la zanahoria que del palo. Lee ha repetido que rebajará la temperatura en el Paralelo 38, cercana ahora a la ebullición, pero sin renunciar al viejo objetivo de la desnuclearización norcoreana.

Yoon siempre lamentó el filibusterismo parlamentario del PD que acabó desquiciándole hasta recurrir a los militares en aquella aciaga noche invernal. Seis meses después, Lee disfruta de un camino despejado, con mayoría en el Parlamento al menos hasta 2028 para acometer su agenda.