El Etna en erupción, hoy en directo | Última hora de las imágenes y vídeos del cráter

El presidente de Sicilia descarta que sea peligrosa para la población

El presidente de Sicilia, Renato Schifani, descartó "por el momento" peligros para la población, según las informaciones que recibe de la Protección Civil. "Según los primeros datos, el material no ha superado el borde del Valle del León y, tal y como me aseguran, no hay peligros para la población", afirmó.

No obstante, el responsable de la Protección Civil siciliana, Salvo Cocina, recomendó "la máxima preocupación" a los excursionistas y "evitar la zona de la cima del volcán". Al menos "hasta nuevo aviso" debido a "la potencial evolución del fenómeno", puntualizó.