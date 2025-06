Aicha Elbasri, investigadora y exportavoz de la ONU: "Gaza es el testimonio definitivo del fin de este orden mundial"

Consciente de que le costaría el trabajo, Aicha Elbasri, escritora y exportavoz de las Naciones Unidas, decidió hacer públicos documentos que evidenciaban el papel de la organización en el encubrimiento de crímenes de guerra en Darfur. Una decisión que describe como una forma de recuperar la voz, tras haber sido testigo de los horrores de una guerra que ha generado una de las mayores crisis humanitarias y de desplazamiento del mundo.

Con una dilatada experiencia en puestos de la ONU en Sudán, Irak, Jordania, Egipto y Nueva York y actualmente investigadora en el Arab Center for Research and Policy Studies de Doha, la escritora marroquí recaló la semana pasada en Barcelona para participar en una conferencia en el Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) para hablar sobre los orígenes del conflicto del Sáhara Occidental.

En una conversación con EL PERIÓDICO, Elbasri comparte su visión sobre conflictos internacionales de larga duración y raíces coloniales, donde la paz parece una quimera, y sobre el incierto rumbo del mundo, que describe como un avión que atraviesa una zona de turbulencias sin piloto al mando.

"El mundo unipolar ya terminó. Estados Unidos ha dejado de ser el líder absoluto y eso genera caos"

Estamos viviendo un período de grandes transformaciones en la política internacional. ¿Cómo valora usted estos cambios?

Estamos en un momento de transición. El mundo unipolar ya terminó. Estados Unidos ha dejado de ser el líder absoluto y eso genera caos. Cuando no hay liderazgo, no hay orden. Además, EEUU se ha retirado del multilateralismo, que era la base del sistema internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial: cooperación, justicia internacional, resolución pacífica de conflictos, estado de derecho y, más tarde, democracia.

Ese sistema no está colapsando, ya ha colapsado. Lo vimos primero en Ucrania, pero fue en Gaza donde ese colapso quedó completamente expuesto. Allí se ha ignorado el derecho internacional, el principio de justicia y el de autodeterminación. Lo que ocurre en Gaza es un genocidio retransmitido en directo. No podemos alegar que no lo sabíamos, como en Ruanda o Srebrenica. Lo estamos viendo. Y no se impide. Gaza es el testimonio definitivo del fin de este orden mundial

Aicha ElBasri, exportavoz de la ONU en Darfur, fotografiada en Barcelona. / Jordi Otix

¿Y hacia dónde nos dirigimos?

Ahora estamos ante el fin de un orden y el nacimiento de otro. Como decía Gramsci, cuando el viejo mundo no acaba de morir y el nuevo tarda en nacer, aparecen los monstruos. Estamos en esa etapa. En medio del caos, en la época de los monstruos. Occidente, liderado por Estados Unidos y Europa, está perdiendo credibilidad al respaldar a Israel en Gaza.

Esto los coloca en una posición muy delicada. Han construido un sistema de valores, pero cuando se les pone a prueba, fallan. Así, cuando predican esos valores en el Sur Global, nadie les escucha ya. La incoherencia es evidente, aplican principios cuando les conviene y los abandonan cuando no, incluso justificando una guerra genocida bajo el pretexto de la autodefensa.

"Para recuperar la legitimidad, la UE debe tomar medidas concretas contra Israel, empezando por un embargo total de armas y sanciones económicas"

Varios países europeos han empezado a endurecer su postura sobre Israel. ¿Cree que es suficiente?

Algunos países como España, Bélgica, Irlanda e incluso, en cierta medida, los Países Bajos, están liderando un cambio de rumbo. Estos países pueden ayudar a que la Unión Europea adopte una posición más firme. Pero para recuperar la legitimidad, la UE debe tomar medidas concretas contra Israel, empezando por un embargo total de armas y sanciones económicas. Israel necesita ser aislado económica, política y mediáticamente.

Aparte del rol que juega la crisis del orden mundial en Palestina, habla de la herencia del colonialismo en conflictos de otros países. ¿A qué se refiere?

Guerras como la que ocurre en Sudán, que está conectada con lo que sucede en Yemen, Siria, Líbano, Libia... Los conflictos en estos países están profundamente relacionados con la forma en que fueron creados por las potencias coloniales, sin un pacto social, sin un verdadero sentido de pertenencia. La gente no siente que forma parte de su nación ni participa en su destino.

"Sudán es un Estado fallido bajo todos los indicadores"

En Sudán tiene amplia experiencia, ¿cómo ha cambiado la situación del país desde que estuvo allí?

Estoy extremadamente preocupada. Ahora hay más divisiones posibles sobre la mesa y la guerra civil ha tomado giros aún más violentos. Lamentablemente, muchos actores externos siguen armando a ambas partes, lo que alimenta aún más la violencia. Sudán tiene todo lo necesario para salir adelante, pero su liderazgo, especialmente el militar, le ha fallado. Lo que tenemos ahora es un Estado fallido bajo todos los indicadores.

También conoce de cerca el conflicto del Sáhara Occidental. ¿Es una cuestión estancada?

Actualmente, el conflicto se considera de baja intensidad, pero con una creciente acumulación de armamento y riesgo de escalada. Las posiciones están muy polarizadas, lo que dificulta una solución negociada. Sin embargo, la creación de un nuevo Estado en el Sáhara Occidental no es una opción viable ni respaldada por la mayoría de países.

Como decía, el contexto internacional ha cambiado mucho desde los años 50, 60 y 70. La comunidad internacional es más consciente de los riesgos que implica crear nuevos estados, especialmente en regiones donde ha fracasado la construcción nacional, como en partes de África y Oriente Próximo.