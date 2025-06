DIRECTO GAZA-ISRAEL, al minuto

Familias de rehenes temen que un acuerdo parcial sea una condena a muerte para el resto de secuestrados

Familiares de rehenes israelíes secuestrados en la Franja de Gaza han denunciado que si se produce un acuerdo parcial para la liberación de algunos de los rehenes signifique la muerte segura del resto de israelíes retenidos en el enclave palestino.

Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, ha criticado en particular al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por no lograr un acuerdo global por el conjunto de los rehenes israelíes porque supone una "sentencia de muerte para los rehenes que quedan atrás". Otra familiar, Yehuda Cohen, cree que su hijo, Nimrod "probablemente va a pagar el precio de la insistencia del primer ministro Netanyahu en no poner fin a la guerra".