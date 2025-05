Jeff Sharlet, investigador de política y religión y autor del libro 'La Familia': "En EEUU tenemos un Gobierno fascista"

Hubo un tiempo en que un líder político que se retratara a sí mismo como Papa podría haber dado por acabado el apoyo a su carrera entre votantes católicos o evangélicos de ultraderecha en Estados Unidos. Ya no. Desde luego, no el presidente Donald Trump. Tras la muerte de Francisco y antes de la elección de León XIV, el primer Papa estadounidense, el republicano usó la inteligencia artificial para lanzar una foto en que se le veía como Sumo Pontífice y no pasó nada.

Lo que antes era extremo con Trump ya no lo es, en ese y otros muchos sentidos. Y lo sabe Jeff Sharlet, periodista de investigación, académico y escritor cuyo libro, 'La Familia', que ahora edita en España Capitán Swing, explora "las raíces invisibles del fundamentalismo en EEUU".

Publicado en 2008 y adaptado en 2019 para una serie documental de Netflix, el libro se centra en un grupo que nació de la mente de un inmigrante noruego, Abraham Vereida, en respuesta a los movimientos sindicales de los años 30 del siglo XX. Rodeado de secretismo y bajo la dirección de Doug Coe, llegó a ser el grupo cristiano más influyente en Washington, detrás del Desayuno de Oración Nacional, y a través de sus miembros (incluyendo congresistas que hoy siguen en DC) fue clave para relaciones internacionales de EEUU, incluyendo con líderes dictatoriales.

"De muchas maneras la Familia no es tan poderosa como fue pero algunas de las transformaciones religiosas que hizo en la vida estadounidense han sido como una onda expansiva", explica en una conversación por videoconferencia Sharlet, profesor de escritura creativa en Dartmouth College.

"Fundamentalismo estadounidense"

La Familia creía en el poder. De hecho, una de las frases de Coe era "trabajamos con el poder donde podemos; donde no podemos, lo construimos". Y aunque era una "teología muy antidemocrática y autoritaria", que admiraba a hombres fuertes como Hitler o Mao, lo hacía por su fuerza, no en celebración de un culto personalista. "Eso hizo que durante mucho tiempo funcionara como un bastión contra el fascismo europeo clásico de mediados de siglo XX", explica Sharlet.

En ese movimiento latía también "una idea de piedad. Colaboraban con dictadores como Suharto en Indonesia o Siad Barre en Somalia pero decían que lo hacían por la paz. No podían celebrar la violencia abiertamente, aunque no quiere decir que no la facilitaran", dice el autor.

Donald Trump, durante un acto en noviembre de 2015, en el edificio Trump de Nueva York. / ANDREW GOMBERT / EFE

La Familia fue dando lo que Sharlet identifica como "una especie de giro teológico que puede ayudar a entender el deslizamiento hacia el autoritarismo abierto en EEUU". Y cuando Trump bajó por las escaleras mecánicas de la Torre Trump en 2015 para anunciar su candidatura, el propio Sharlet sintió que "debería haberlo visto venir". "Ahí estaba nuestro Suharto, nuestro Barre, nuestro Papa Doc Duvalier de Haití… Figuras que en muchos casos pensaban que eran divinas, a las que les gustaban extravagancias y ridiculeces como expresión de poder, y en cuyo ascenso La Familia fue fundamental".

Elemento religioso subestimado

Sharlet explica que "el elemento religioso del trumpismo siempre ha sido enorme pero fue subestimado. En parte sucedió parte porque las grandes figuras religiosas ya no tenían la misma influencia". Se pensó, además, que algunos líderes religiosos, o políticos cristianos, le plantarían cara, pero o no lo hicieron o fueron apartados. Y grupos como La Familia fueron un poco, usando una imagen que emplea Sharlet, como el cohete de una misión que lanza al hombre fuerte. Una vez que este está en órbita, ya no los necesita.

"Creímos que el centro aguantaría, que había solo corrupción en los márgenes o que, incluso si todo estaba plagado de corrupción, había una gran inercia del poder, pero esa narrativa nos impidió ver lo que era Trump y así hemos llegado aquí. Creo que tenemos, muy posiblemente, un Gobierno fascista en EEUU", dice Sharlet. "No está completamente consolidado, por eso alguna gente se resiste (a decirlo), pero las objeciones que pudieran tener los grandes estudiosos del fascismo han desaparecido".

Troleo de violencia y mentiras

En la evolución del fundamentalismo religioso hasta la encarnación que representa Trump el experto ve varios cambios. "Antes se intentaba justificar que no pretendíamos ser violentos aunque arrasáramos, por ejemplo, a millones de vietnamitas, Ahora vas a un mitin de Trump y es una celebración de la violencia jubilosa. Ves al vicepresidente JD Vance ‘troleando’ a la gente (como cuando lanzó la acusación de los haitianos de comerse mascotas) y no puedes desdeñarlo como algo que se reduce a redes sociales; hay un 'ethos' y una teología del troleo, esa idea de que se obtiene placer del dolor ajeno, el sadismo".

Trump y su vicepresidente, JD Vance, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la tensa reunión en el Despacho Oval del pasado 28 de febrero. / JIM LO SCALZO / POOL / EFE

A ese "'ethos' del troleo" Sharlet también se refiere al hablar de que Trump y su equipo "usan la mentira no como engaño, sino como demostración de poder, otro factor al que señalan los estudiosos del fascismo". Y menciona el caso de Vance acusando a los tribunales de estar interfiriendo con decisiones contrarias a acciones de Trump con un supuesto mandato de los democrático de los ciudadanos. "La democracia no significa que puedas hacer lo que quieras, aunque hayas tenido una mayoría en una elección, y Vance, que ha estudiado derecho constitucional, lo sabe", dice Sharlet.

El escritor también habla de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, que hace unos días dio en el Congreso una interpretación errónea del principio de habeas corpus. "Todo el mundo se rió, dijeron que era tonta... Pero no lo es. Sabía que lo que estaba diciendo que es habeas corpus no lo es", dice Sharlet, que apunta igualmente a lo que sucedió cuando Noem publicó un vídeo grabado ante presos en la cárcel en el Salvador vestida "como si fuera Lara Croft". "Mucha gente pica el anzuelo y empieza a hablar de ella con lenguaje vulgar y sexista, pero no están entendiendo. Se creen que ella no sabe (lo que está haciendo), pero lo sabe", asegura.

El gangsterismo y la oposición estancada

En el Gobierno de Trump Sharlet identifica otro "'ethos': el del gangsterismo", especialmente aplicado a las relaciones internacionales. "La idea es que vamos a intentar llevarnos bien (entre países) pero, si no sucede, tendremos que hacer algo. No es algo que se intente basándose en la democracia o en la diplomacia, sino con la idea de territorios, y ya estamos viendo ese ajuste con Rusia y Ucrania, o China y Taiwán", dice.

"Estamos en fase de entrada en un orden basado en división estilo gánster del mundo, donde prima quién tiene la fuerza para hacerse con las cosas: si tienes fuerza para capturar algo y mantenerlo es tuyo", dice Sharlet. "Es un poco la misma idea de lo que lo que pasó antes en África y en la Guerra Fría, del modelo de figuras que llegaron como liberadores y se quedaron demasiado".

"Es una forma de organizar el nacionalismo", con un modelo donde se eliminan frenos y retos, dice Sharlet, que cree que es lo que se ha visto en el último viaje de Trump a Arabia Saudí. "Nunca habrá rendición de cuentas por el asesinato de Jamal Khashoggi", vaticina.

Trump conversa con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, durante su visita a Riad el pasado 13 de mayo. / ALEX BRANDON / AP

Trump, además, se apoya en lo que Sharlet identifica como los "apuros" de la prensa política para hablar del mandatario y cosas como la corrupción. "Se ha visto con el avión de Qatar", dice el autor. "Para él esto no es corrupción. Es lo que hace, la forma en que ahora se expresa el poder".

El presidente en este ambiente religioso empareja con figuras importantes para este movimiento fundamentalista como la del rey David, que es "ensalzado por verlo como elegido de Dios y no por su bondad" (David envió a Urías a la batalla para morir porque se había enamorado de la esposa de este, Betsabé). Y ahí está lo que Sharlet identifica como "una cinta de moebieus de ética y moralidad que te permite ir girando constantemente y tiene la ventaja añadida de confundir del todo a tu oposición política, porque esa oposición se estanca en la hipocresía. La izquierda le dice a Trump: "dijiste, dijiste", pero él contesta: "Ya, lo dije, pero ahora digo esto otro. ¿Qué parte no entiendes?", explica Sharlet, que encuentra un ejemplo de esto en los aranceles.

El Papa

En la segunda presidencia de Trump ha llegado la elección del primer Papa estadounidense. Y Sharlet apunta a la posibilidad de que León XIV haya sido elegido como "un intento de prevenir la erosión de la gran Iglesia católica estadounidense, de evitar que caiga en el nacionalismo cristiano estadounidense, en el fundamentalismo estadounidense".

El autor se expresa, eso sí, con cautela, y señala a sus propias "limitaciones al hablar de catolicismo". Pero refiere al trabajo de otros periodistas y autores especializados como Kathryn Joyce, a través del cual señala a que "se está produciendo una adaptación en el catolicismo estadounidense a un estilo protestante", con grupos más pequeños (al estilo de los que fomentaba La Familia) o ideas de una comunicación más directa con Dios. "Es algo que ya vimos que se intentó con las juntas militares centroamericanas y sudamericanas en los años 60 y 70 del siglo XX", reflexiona Sharlet.