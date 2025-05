DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Macron aboga por construir "nuevas alianzas" frente a las superpotencias

El presidente francés, Emmanuel Macron, abogó el viernes por "construir nuevas alianzas" basadas en el derecho y por rechazar "el doble rasero" frente al reino de la fuerza y las superpotencias, en el principal foro de defensa y seguridad de Asia en Singapur. "Nos enfrentamos al desafío de países revisionistas que quieren imponer, en nombre de las esferas de influencia, esferas de coerción", declaró el mandatario en el 22º Diálogo de Shangri-La, que tiene lugar hasta el domingo. En su discurso, Macron mantuvo un tono muy ofensivo hacia China, claramente señalada por sus reivindicaciones territoriales y sobre Taiwán, así como por su papel en la seguridad regional. Por primera vez desde 2019, el gigante asiático no envió ningún alto cargo al foro. El mandatario francés también criticó a Estados Unidos, aunque de manera más implícita. En el foro participa el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien se expresará el sábado. "Construyamos una nueva alianza positiva entre Europa y Asia, basada en nuestras normas comunes, en nuestros principios comunes", nuevas coaliciones para el "libre comercio" y un "orden basado en el derecho", con el fin de no ser "las víctimas colaterales" de las "decisiones tomadas por las superpotencias", lanzó el jefe de Estado francés. Macron trató de darle credibilidad a sus palabras asegurando, desde el principio, que Francia y Europa no aplican "doble rasero", una manera de desestimar el reproche que se hace a los occidentales, acusados de implicarse masivamente a favor de Ucrania frente a Rusia y menos en otros conflictos como el que opone a Israel y Hamás en Gaza.