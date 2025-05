DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Zelenski advierte de que que la paz en Ucrania sólo es posible sin Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha expresado su desconfianza hacia el supuesto interés de la parte rusa por alcanzar un acuerdo y ha afirmado que una "paz justa y duradera" será sólo posible con la salida del presidente Vladimir Putin. "No veo la disposición ni el deseo de los rusos de dar este paso todavía. No veo la disposición de Putin para poner fin a la guerra. No la percibo", ha dicho el presidente de Ucrania en una entrevista para la cadena alemana RTL. Zelenski ha explicado que si bien una "paz justa y duradera" sólo es posible sin Putin en el poder, "un alto el fuego" hacia "una paz sostenible paso a paso puede empezar mañana", por lo que ha instado a sus socios a presionar más para forzar al presidente ruso a tener que avanzar en este proceso. "No tenemos suficiente presión. No se ha desplegado la fuerza suficiente para obligarlo. Hoy en día, las principales potencias no están plenamente involucradas", ha reprochado Zelenski, quien ha criticado que países como China "se mantengan al margen", lo que permite "a Putin posponer el momento del fin de la guerra".