DIRECTO GAZA-ISRAEL, al minuto

Nueve de los 22 asentamientos aprobados por Israel en Cisjordania son de nueva creación

Nueve de los 22 asentamientos de Cisjordania -considerados ilegales por el derecho internacional- aprobados por el Gobierno israelí son de nueva creación, según un informe de la organización israelí Peace Now, que investiga y monitoriza la proliferación de colonias en territorio palestino. Israel anunció este jueves la aprobación de los 22 asentamientos en la Cisjordania ocupada, una medida que Peace Now calificó como "la mayor expansión de este tipo desde los Acuerdos de Oslo" de 1993, en los que Israel se comprometió a no establecer nuevas colonias en territorio palestino. La decisión fue confirmada por el Ministerio de Defensa, después de varios días de especulación en medios israelíes, aunque no se ha hecho pública de manera oficial. Por ello, no hay información precisa sobre la ubicación exacta de los asentamientos, aunque Peace Now clarificó a EFE que verificó la información disponible con fuentes propias. De los 22 asentamientos aprobados 12 ya existían como enclaves no autorizados o granjas establecidas en los últimos años y ahora serán legalizados, según dicho informe.