EEUU y Argentina anuncian su retirada de la OMS y convocan a otros países a su nueva alianza sanitaria global

Los presidentes de Estados Unidos y Argentina, Donald Trump y Javier Milei, respectivamente, comparten una aversión a la ciencia. Ambos construyeron su poder político con un discurso antivacunas. Esa mirada común acaba de converger en un llamamiento de ambos países a las naciones "comprometidas con la integridad científica, la transparencia y la defensa de la dignidad humana" para unirse en la construcción de una nueva era de cooperación sanitaria internacional. Ese esfuerzo debe estar centrado en los resultados, la soberanía y un futuro más seguro para todos". La declaración conjunta es, ante todo, la formalización de una anunciada ruptura con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La declaración compartida se terminó de definir durante la reciente visita a Buenos Aires del Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr, quien no se privó de tomarse una foto junto con un Milei que exhibe su "motosierrra", el símbolo del ajuste draconiano en todas las estructuras del Estado. Después de esa festiva imagen, el controvertido Kennedy Jr se reunió con el Ministro de Salud argentino, Mario Lugones, en el ojo de una tormenta interna por quitarle el financiamiento al Hospital Garraham, un centro de pediatría infantil de prestigio regional. "Ya no podemos apoyar un sistema que no protege a nuestra gente ni cumple con su mandato", remarcaron en el texto sobre la salida de la OMS.

"Las amenazas reales para la salud exigen urgencia y ciencia de vanguardia. Bajo la presidencia de Donald J. Trump, Estados Unidos está restaurando un enfoque soberano y orientado a los resultados, priorizando a las personas por encima de la política. Argentina, por su parte, apoya sistemas de salud pública basados en la autonomía, la transparencia, la innovación y el rigor científico", aseguran también.

El manejo de la pandemia de COVID-19 por parte de la OMS reveló, de acuerdo con Washington y Buenos Aires, "graves" deficiencias estructurales y operativas que "socavaron" su confianza mundial, "y destacaron la urgente necesidad de un liderazgo independiente y basado en la ciencia en materia de salud mundial. Existen preocupaciones bien documentadas sobre la gestión temprana de la pandemia y los riesgos asociados a ciertos tipos de investigación".

Alineamiento con Estados Unidos

Milei es un fenómeno político derivado de la pandemia. Le permitió consolidar una presencia que venía de las tertulias televisivas sonde hablaba de economía y sexo tántrico. Su prédica antivacunas y contra la cuarentena favoreció en octubre de 2021 llegar a la cámara de diputados. En setiembre de 2020 publicó Pandenomics, un libro en el que los meses de la cuarentena y propagación del COVID-19 le permitieron presentar sus postulados radicales sin privarse de copiar textualmente otros textos al punto de ser denunciado por plagio. Cuando peleaba por la presidencia, el anarco capitalista llegó a mostrarse a favor de la venta de órganos. Sus intervenciones en cuestiones sanitarias no difirieron significativamente de las de Kennedy Jr. El sobrino de Robert Kennedy, el presidente asesinado en 1963, llegó a decir, en medio del escozor del clan familiar, que el virus tenía como objetivo "atacar a los caucásicos y a los negros y que las personas más inmunes son los chinos y los judíos asquenazíes". También expresó su suspicacia en relación con la eficacia de la vacuna contra el sarampión.

La declaración bilateral fue en ese sentido sencillo de armonizar: Argentina se alinea automáticamente a todo lo que propone Trump. "En lugar de garantizar una transparencia oportuna", Estados Unidos y Argentina consideraron que la OMS perjudicó la capacidad de los países para actuar con "rapidez y eficacia", lo que ha tenido "consecuencias devastadoras a nivel mundial". Se quejaron a su vez de "la ausencia de reformas significativas, las demandas financieras desproporcionadas y la creciente politización de la organización finalmente llevaron a Estados Unidos y Argentina a retirarse de la OMS".

El "modelo moderno de cooperación sanitaria mundial basado en la integridad científica, la transparencia, la soberanía y la rendición de cuentas" tiene otro pilar: las intervenciones en la salud pública deben ser "rentables y basadas en la evidencia".

Para ello tomarán de ejemplo la iniciativa 'Hagamos que América Vuelva a Ser Saludable' de Estados Unidos ya que "muestra un progreso histórico", y produndizarán en la colaboración con socios que comparten estos principios, de manera que "impulsen la innovación, reduzcan costos y ayuden a construir un futuro más sólido y saludable". Las argumentaciones del documento suman una nueva capa de perplejidad en Buenos Aires donde el Gobierno avanza sin pausa en la destrucción del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).