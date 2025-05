Aranceles de Donald Trump, en directo: última hora y reacciones a la sentencia del Tribunal Federal de Estados Unidos en Nueva York

Extralimitación

Los tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) no cuestionan en su decisión el derecho de Estados Unidos a aumentar los aranceles, pero estiman que Trump se ha extralimitado porque es el Congreso el que debe hacerlo. En el fallo, consultado por la AFP, consideran que el presidente no puede invocar la Ley de poderes económicos de emergencia nacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) para justificar el uso de decretos presidenciales e "imponer un arancel ilimitado a productos de prácticamente cualquier país". La corte explica que el Congreso no delegó poderes "ilimitados" al presidente en la ley de 1977, con lo que los decretos del 2 de abril "exceden los poderes otorgados al presidente en virtud de la IEEPA para regular las importaciones mediante el uso de tarifas aduaneras".