La organización siria Women Now for Development, Premi ICIP Construcció de Pau 2025

La junta de gobierno del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha otorgado el Premi ICIP Construcció de Pau 2025 a la organización siria Women Now for Development por su "labor de apoyo, protección y empoderamiento de las mujeres de Siria, dentro y fuera del país, como símbolo de resistencia y solidaridad feminista ante la violencia".

El premio, que se entregará en septiembre en el Parlament, reconoce la contribución de Women Now for Development a la paz, la justicia y la dignidad en Siria, y ha sido seleccionada entre una veintena de candidaturas internacionales por su trabajo transformador y resiliente durante la última década, ha informado este jueves el ICIP en un comunicado.

Fundada en 2012 por la escritora y periodista siria Samar Yazbek, la organización nació como una iniciativa comunitaria para apoyar a mujeres y niñas en los primeros días de la revolución siria, y su trabajo se caracteriza por un enfoque centrado en los supervivientes, el énfasis en la protección, la participación y el empoderamiento, y una fuerte apuesta por la organización comunitaria.