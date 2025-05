DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Trump vuelve a criticar a Putin: "Está jugando con fuego"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Vladimir Putin está "jugando con fuego", en una nueva crítica a su homólogo ruso, en medio de una gran frustración ante la falta de avances para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump comenzó sus reproches a Putin, de quien solía hablar con admiración y se abstenía de criticarlo, el fin de semana, cuando Rusia lanzó un bombardeo récord de drones contra Ucrania. "Lo que Vladimir Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya le habrían ocurrido muchas cosas realmente malas a Rusia, y quiero decir MUY MALAS. ¡Está jugando con fuego!", declaró este martes en su red Truth Social. No especificó qué entiende por cosas "realmente malas" ni formuló amenazas concretas.