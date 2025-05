Votación del catalán como lengua oficial en la UE, hoy en directo: última hora y reacciones

Croacia, Finlandia, Suecia y Austria muestran dudas sobre el reconocimiento del catalán

“Queremos saber más sobre las implicaciones legales y también las financieras”, ha dicho la secretaria de Estado para Europa de Croacia, Andreja Metelko-Zgombić, a su llegada a la reunión en Bruselas. Pero Croacia no está sola. También Finlandia, Suecia o Austria han planteado dudas al respecto.

La ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm, ha destacado la importancia de la diversidad lingüística en Europa y ha dicho estar en contacto con el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, que no se ha dirigido a la prensa esta mañana. Plakolm, como sus colegas, ha matizado sin embargo que siguen existiendo dudas legales sobre la propuesta.

La ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, ha preferido no especificar en qué votará su país, insistiendo en que es la primera discusión a nivel de ministros en mucho tiempo. “Escucharé lo que los demás tienen que decir”, ha dicho Rosencrantz, “espero una fructífera discusión”.

Para Finlandia, sin embargo, no es el momento de votar. “Espero que no haya voto”, ha dicho el ministro de Asuntos Europeos Joakim Strand, “el asunto no está suficientemente maduro”. Strand ha recordado que los servicios legales del Consejo de la UE han planteado dudas legales al respecto.

La decisión requiere unanimidad. De modo que si estas dudas se traducen en votos en contra, la propuesta no saldría adelante.