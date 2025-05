¿Qué ha pasado en el atropello masivo de Liverpool y quién es el conductor?

El atropello múltiple ocurrido este lunes en Liverpool, durante el desfile de celebración por el título de la Premier League, ha dejado cerca de medio centenar de heridos, según informaron las autoridades. El conductor, un hombre británico de 53 años cuya identidad no se conoce todavía, fue arrestado tras detener el vehículo.

En una rueda de prensa, el director del Servicio de Ambulancias del Noroeste (NWAS), David Kitchin, explicó que los servicios de emergencia atendieron a 47 personas, incluidos cuatro niños. "Podemos confirmar que nuestros equipos trataron a 20 pacientes en la escena por heridas menores que no necesitaban hospitalización, 27 pacientes en total fueron llevados al hospital en ambulancia y creemos que dos de ellos, incluido uno de los menores, sufrieron lesiones graves", detalló.

Por su parte, el jefe del Servicio de Bomberos y Rescate de Merseyside, Nick Sall, informó que se movilizaron tres camiones de bomberos hasta el lugar del incidente, en la céntrica Water Street. Al llegar, los equipos se encontraron con "numerosos heridos y cuatro personas atrapadas bajo un vehículo".

Causas desconocidas

Las autoridades aún no han aclarado cómo el conductor logró acceder a la ruta del desfile, pese al amplio despliegue policial y a los cortes de tráfico impuestos por la celebración. La directora de la Policía de Merseyside, Jenny Sims, afirmó que se habían aplicado cierres de calles y una "sólida gestión del tráfico", pero evitó ofrecer más detalles al respecto.

Sims también confirmó que no se busca a ningún otro sospechoso en relación con el atropello, por lo que apunta a un "incidente aislado". Además, añadió que, por el momento, no se está tratando como un acto terrorista. No obstante, dado que aún se desconoce la motivación del autor, la policía antiterrorista participará en la investigación, conforme al protocolo habitual en este tipo de sucesos en el país.

El incidente ha causado una fuerte conmoción en el Reino Unido. "Las escenas en Liverpool son espantosas. Mis pensamientos están con los heridos y con todos los afectados", escribió el primer ministro británico, Keir Starmer, en la red social X, donde también agradeció a los servicios de emergencia por su rápida respuesta. "Todo el país está con Liverpool", añadió.