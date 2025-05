DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Ucrania sufre un bombardeo sin precedentes, después de que Trump criticara a Putin

Rusia lanzó durante la noche un bombardeo con drones récord contra Ucrania, reportaron este lunes las autoridades ucranianas, después de que Donald Trump tachara de "loco" a Vladimir Putin y advirtiera que Moscú se expone a más sanciones si continúa con los ataques. El presidente estadounidense intenta desde su retorno a la Casa Blanca mediar para terminar el conflicto, pero no ha logrado concesiones importantes del Kremlin, pese a varias reuniones de alto nivel con Rusia. Durante tres noches consecutivas, Rusia bombardeó Ucrania con ataques a gran escala con drones, una estrategia que logró saturar las defensas aéreas y provocó al menos 13 muertos el domingo, informaron las autoridades ucranianas. Donald Trump, que no suele criticar a Putin, lanzó una dura advertencia el domingo. "Siempre he tenido una buena relación con Vladimir Putin, pero algo le ha ocurrido. Se ha vuelto completamente loco", escribió Trump el domingo en su red Truth social. "Siempre dije que él quiere toda Ucrania, no solamente un pedazo, pero si lo intenta, llevará a Rusia a la perdición", añadió.