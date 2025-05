DIRECTO GAZA-ISRAEL, al minuto

Merz dice que Israel ya no puede justificar el sufrimiento en Gaza con lucha contra Hamás

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este lunes que el sufrimiento de los civiles en Gaza ha alcanzado unas dimensiones que llevan a que ya no pueda ser justificado por Israel con la lucha del terrorismo del grupo islamista Hamás y apuntó a que el Gobierno de Benjamín Netanyahu podría estar violando el derecho internacional. En el Foro Europeo de la cadena de televisión WDR, el nuevo canciller calificó de "tragedia humana y catástrofe política" el bombardeo israelí de una escuela en la que se refugiaban personas desplazadas, que dejó al menos 31 muertos en la madrugada de este lunes, muchos de ellos niños. "Lo que ahora hace el Ejército israelí en Gaza sinceramente no entiendo cuál es el objetivo. Hacer sufrir de esta manera a la población civil, como ha ocurrido de forma creciente en los últimos días, es algo que ya no se puede justificar con la lucha contra el terrorismo de Hamás", dijo, ante los aplausos del público.