DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Trump dice que Putin "está loco" y que la intención de conquistar Ucrania será su "perdición"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que el mandatario ruso Vladimir Putin "está loco", al referirse a los recientes ataques a ciudades de Ucrania y advirtió que cualquier intento por dominar toda Ucrania "llevará a Rusia a la perdición". "Siempre he tenido una buena relación con Vladimir Putin, pero algo le ha ocurrido. Se ha vuelto completamente loco", escribió Trump el domingo en su red Truth social. "Siempre dije que él quiere toda Ucrania, no solamente un pedazo, pero si lo intenta, llevará a Rusia a la perdición", añadió. El mandatario estadounidense también criticó a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al estimar que "no le hace ningún favor a su país al hablar de la manera en que lo hace".