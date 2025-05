DIRECTO GAZA-ISRAEL, al minuto

Renuncia el director de la fundación asignada por Israel y EEUU para distribuir ayuda en Gaza

El director ejecutivo de Gaza Humanitarian Foundation, Jake Wood, de la que fue titular por los pasados dos meses, renunció este domingo al cargo al asegurar que ese grupo privado no puede ceñirse "a los principios humanitarios de humanidad, neutralidad e independencia" que asegura no dejará de lado. Woods, un exmilitar estadounidense y fundador del Team Rubicon, una empresa privada especializada en respuesta a desastres, informó sobre su renuncia en un comunicado difundido en las redes en el que además indica que cuando llegó a la organización supervisó el desarrollo de un plan que podría alimentar a las personas con hambre en Gaza, abordar las preocupaciones de seguridad y complementar el trabajo de las ONG de larga data. "Es claro que no es posible implementar este plan", afirmó, y a su vez ceñirse "a los principios humanitarios de humanidad, neutralidad e independencia", agregó.