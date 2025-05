Alex Ellis, embajador británico en Madrid: “La situación en Gaza es intolerable”

Cuando llegó a Madrid en septiembre del año pasado, el nuevo embajador de Reino Unido en España, sir Alex Ellis, venía de la India, donde sirvió a Su Majestad como Alto Comisionado durante tres años. Se trajo con él una perra rampur, una raza de galgos originaria del norte del país asiático. Ninotchka, que así se llama el animal, se pasea por la residencia donde el diplomático británico recibe a EL PERIÓDICO y en ocasiones interrumpe la conversación. Ellis (Londres, 1967) conoce bien España, donde estuvo en la delegación hace dos décadas. “A cualquier persona le gustaría vivir en Madrid”, dice. Ha sido también embajador en Brasil y Portugal.

Tratamos con él el cambio de posición de su Gobierno respecto a la ofensiva de Israel en Gaza y del nuevo acuerdo entre la UE y Reino Unido, en el que el país insular ha redefinido su relación con el continente. Lo intentamos con Gibraltar, aunque sobre eso Ellis responde más con sonrisas que con información sobre una negociación que no consigue alcanzar un Tratado con el que derribar la Verja que separa a la colonia del resto de la Península. Y hablamos también de rape, y de otras oportunidades comerciales y de inversión para España en el país.

Son tiempos convulsos para los diplomáticos, cada vez menos foros, menos confianza… Pero más demanda. Las placas tectónicas del mundo se están moviendo. Estados Unidos está reduciendo su presencia en Europa de forma clara. Tenemos la oportunidad y el reto de giro en el poder económico hacia China e India. Y, al mismo tiempo, una guerra en el continente europeo, el cambio climático, el reto tecnológico...

¿Qué hacer? Acercarnos más. Nosotros estamos rehaciendo las viejas alianzas: con la UE, como el acuerdo que anunciamos el pasado lunes; con los países miembros de la Unión; o con Estados Unidos, con otro acuerdo que firmamos hace unas semanas. Lo que no podemos es pretender volver al mundo anterior: eso no va a pasar.

El Reino Unido ha suspendido las negociaciones comerciales con Israel y ha convocado a su embajadora en Londres por la situación en Gaza. ¿Por qué este cambio ahora? ¿Qué significa? Hemos dado varios pasos antes. Cancelamos el año pasado la venta de algunas armas a Israel que podían ser usadas en Gaza. A principios de esta semana, nuestro primer ministro firmó con otros homólogos [Canadá y Francia] una declaración en la que se condena totalmente lo que se está haciendo y se sanciona también a colonos radicales de asentamientos ilegales. La situación en Gaza es intolerable.

Este asunto es muy relevante para la diplomacia española, ¿ha hablado de este tema con el ministro José Manuel Albares y el Ministerio de Gaza? Sí, hemos hablado mucho y de forma regular con España sobre este tema. La última vez cuando vino nuestro ministro sobre asuntos europeos. El objetivo final es la paz entre Israel y sus vecinos. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo convencer al Gobierno de Israel de cambiar lo que está haciendo en Gaza y lo que hace con los asentamientos ilegales en Cisjordania? Al mismo tiempo, deben respetarse las fronteras de Israel y su seguridad. Y Hamás tiene que liberar a los rehenes.

¿Se plantean incluso reconocer a Palestina, como asegura el diario Le Monde? Recibimos al primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina en Londres hace un mes. Siempre hemos dicho que debe haber una solución de dos Estados y que estamos dispuestos a reconocer el Estado de Palestina. La pregunta es cuándo hacerlo de forma que aumente las probabilidades de paz en la región.

Sobre Ucrania, Reino Unido ha hecho un esfuerzo importante. ¿Por qué han puesto tanto empeño? Porque es una amenaza directa para el territorio europeo. Volvemos a la cuestión de la identidad europea: Europa es la Unión Europea, pero también el Reino Unido. Es una amenaza territorial, pero también a los principios globales: si un país puede robar territorio soberano de otro país vecino democrático, eso es malo para todos. Es un principio que vale la pena defender.

REINO UNIDO Y LA UNIÓN EUROPEA

En el texto firmado entre Reino Unido y la Unión Europea esta semana se leen cosas como que Londres va a contribuir a crear un fondo fitosanitario para controlar la seguridad de los alimentos a exportar, y que la decisión final la tendría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto suena a lo que había antes, ¿se está deshaciendo el Brexit? No, no es deshacer el Brexit. Es hacer un acuerdo nuevo en la nueva realidad de no ser un Estado miembro de la UE [...] Estamos dispuestos porque hay interés mutuo. En el caso agroalimentario lo hay: España exporta cuatro veces más hacia Reino Unido que al revés. Es magnífico para España y para el consumidor español, que puede comer más rape británico.

Una de las claves fue el acuerdo de pesca… Sí, que facilita la exportación de merluza y de rape de aguas británicas. Pero no se va a deshacer el Brexit. ¡Eso pasó hace nueve años ya! Es el momento de mirar hacia el futuro. En algunosaspectos, cuando hay legislación de la UE, quien tiene la interpretación última de la legislación europea es el Tribunal de Justicia de la Unión. Eso es muy normal. Pero ni somos miembros de la UE ni vamos a entrar en la UE

Las exportaciones de Reino Unido hacia la UE habían caído un 22% mientras que las europeas hacia Reino Unido un 8%... Algo menos creo.

Pero habían caído con fuerza… Más en los bienes que en los servicios, pero sí.

¿Este acuerdo lo va a enmendar? Nuestro objetivo es aumentar el comercio entre la UE y Reino Unido. También hemos sellado a un acuerdo sobre el comercio de electricidad. Es importante para aumentar la resiliencia de nuestro país, que es una isla, con más interconexiones con países de la UE. Es un acuerdo pragmático: crear estructuras para más comercio, más seguridad, para británicos y europeos.

¿Qué tres ejemplos concretos pondría de cosas que han cambiado, además del rape? La seguridad: compartiremos más información sobre el crimen organizado. El comercio de electricidad: vimos con el apagón de España que hacen falta más interconexiones. Que los jóvenes de las dos partes puedan estudiar y trabajar por tiempo limitado en otro país.

Y para la gran comunidad de británicos en España, ¿algún cambio? Eso fue más del acuerdo de retirada. Los que estaban aquí ya tienen derechos que pueden ejercer. Lo que habrá también es más fluidez en la frontera para el movimiento de personas con la posibilidad de utilizar el eGates [la aprobación de viaje electrónica]. Probablemente entrará en vigor con la entrada en vigor del nuevo sistema de entrada y salida del [espacio europeo] Schengen.

GIBRALTAR

Lo que nos lleva a hablar de las fronteras [ríe]. Queremos contar a nuestros lectores algo nuevo sobre las negociaciones del acuerdo sobre Gibraltar que no sepan, tras tres años... Cuando salimos de la UE, se decidió buscar un acuerdo separado sobre las consecuencias del Brexit en Gibraltar, que se resumen en el movimiento de personas y bienes entre Gibraltar y la Unión Europea. Formalmente, la negociación es entre Reino Unido y la Unión Europea, pero por supuesto, el Gobierno español es fundamental, y también el de Gibraltar. Tenemos esas cuatro partes. Y la negociación es difícil: son temas muy complejos. Y está la cuestión de la soberanía, que las partes han acordado dejarla a un lado. Tercero, cito lo que dijo Maroš Šefčovič, el comisario de la Comisión: hay “momentum”. Es la hora de llegar a un acuerdo. David Lammy [ministro de Exteriores británico] ha dicho que hay una dedicación muy clara de Albares, Šefčovič y Fabián Picardo. Más que eso ni puedo ni voy a decir.

Somos socios, tenemos decenas de miles de millones de intercambios comerciales, somos aliados en la OTAN. Y, sin embargo, en tres años hemos sido incapaces de derribar una Verja por cuestiones como que haya o no presencia de oficiales españoles [en el control de fronteras] con una bandera en la solapa… Porque son temas complejos y que pueden tocar cuestiones muy profundas para España, Reino Unido y todas las partes. Cuestiones de soberanía. Tenemos que ser muy sensibles sobre eso, todas las partes. Pero veo determinación en todas las partes. No vale la pena llegar a una conclusión sobre una cosa que todavía no está concluida.

Además de las negociaciones diplomáticas entre los ministerios de Exteriores, las hay entre los de Defensa. ¿Usted las coordina aquí? Son negociaciones entre Gobiernos, no entre uno u otro ministerio. Claro que el ministro Albares y Lammy son los responsables, pero negocian los gobiernos y hay una relación intergubernamental sobre todos los temas.

¿Es Gibraltar también una base militar? Es un territorio de soberanía británica de ultramar.

¿Pero es relevante como base militar para Reino Unido? Tiene actividad militar. Para Reino Unido y para la OTAN. Es un activo importante. Ahora en Europa tenemos retos serios: una guerra en el continente y otras amenazas. Y [tras el cambio en] la Administración de Estados Unidos, sé que va a surgir más Europa. Es el momento en que dos países grandes como Reino Unido y España, economías y democracias avanzadas, se junten más.

Ya en diciembre de 2022 el ministro José Manuel Albares dijo sobre el aacuerdo que“la pelota” estaba “en el tejado de Reino Unido”. ¿Sigue España con la misma posición? Repito lo que dijo Šefčovič: hay momentum y es la hora.

DIPLOMACIA ECONÓMICA

Reino Unido es el segundo destino de las inversiones españolas, unos 80.000 millones, y España recibe unos 60.000 millones de inversiones británicas. Una de las tareas de un embajador es la diplomacia económica, ¿en qué está ahora? Las empresas de los dos países ven posibilidades en varios sectores, como la seguridad energética. Tras esta entrevista voy a hablar con el presidente de Iberdrola, que tiene una cantidad de inversión en Reino Unido impresionante, porque hay estabilidad en las políticas. Y hay mucha inversión británica en España en ese mismo sector también.

¿Por ejemplo? BP, que tiene siete refinerías en España. Es uno de los dos mayores activos de BP en Europa. En Castellón están cambiando la refinería para producir más combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) e hidrógeno. Lightsource, otra de BP, está desarrollando energía renovable en España. Otra grande SSE, Scottish and Southern Electricity, quiere invertir en parques eólicos aquí. Y Octopus energía, que crece muy rápido en Reino Unido y en España, de paneles fotovoltaicos.

¿Qué áreas de crecimiento hay? El área de defensa es otra de las áreas de crecimiento en los próximos años. Hay inversión de Navantia en los astilleros británicos de Harland & Wolf [en el norte de Irlanda]. Ahí el embajador tiene más papel. Había que negociar directamente entre Navantia y el Gobierno británico. Y Navantia ya tiene un contrato con el Estado británico para la construcción de buques con la Armada británica. También hacemos promoción de nuevas compañías en el mercado. Por ejemplo Octopus, con sede en Valencia. Mantengo una relación muy buena con Telefónica, Santander, el Sabadell, otro importante inversor, tengo que hablar con ellos por lo del BBVA…Con el BBVA también, pero no tiene banca minorista allí.