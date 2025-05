DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

Trump confesó a líderes europeos que Putin "no quiere la paz", según 'The Wall Street Journal'

El presidente de EEUU, Donald Trump, confesó a líderes europeos que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no quiere la paz" con Ucrania, según indicaron a 'The Wall Street Journal' (WSJ) funcionarios europeos; información que la Casa Blanca niega. Los altos funcionarios han indicado al medio que, durante una llamada el lunes, el presidente estadounidense dijo a estos líderes europeos que Putin no está listo para terminar la guerra en Ucrania porque cree que está ganando. Además, uno de los funcionarios europeos que participó en la llamada afirmó que Trump inició la conversación del lunes diciendo: "Creo que Vladimir no quiere la paz". No obstante, los funcionarios del Viejo Continente calificaron la llamada de confusa y contradictoria, ya que Trump también afirmó creer que Putin, en última instancia, deseaba la paz, aunque en los términos de Rusia. La conclusión de los europeos, de acuerdo con el WSJ, fue que Trump no creía que un acuerdo de paz a corto plazo estuviera a la vista y que la guerra era un problema de Europa.