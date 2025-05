DIRECTO Guerra Israel-Gaza, al minuto

Alrededor de 80 estados exigen en la ONU la protección de los civiles ante la situación en Gaza

Alrededor de 80 estados miembros de Naciones Unidas han exigido este jueves la protección de los civiles en los conflictos armados, en medio de los temores de que miles de palestinos en la Franja de Gaza puedan morir de hambre en los próximos días después de que las autoridades israelíes impusieran once semanas de bloqueo a la ayuda humanitaria. "Esto no puede continuar. Hoy venimos con un mensaje claro: la protección de los civiles no es opcional. Es una obligación legal en virtud del Derecho Humanitario y un imperativo moral que no podemos permitirnos descuidar", reza un comunicado conjunto en el que han instado a todas las partes a respetar el Derecho Internacional y a los estados miembros a "ejercer su influencia". Los estados firmantes --entre los que están España, Francia, Italia o China-- han pedido "salvaguardar los principios básicos de protección de civiles conflictos armados", indicando que están "comprometidos con el respeto del Derecho Humanitario".