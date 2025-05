Venezuela acusa de supuesta conspiración a varios extranjeros, entre ellos un español

El Gobierno de Venezuela informó este miércoles (madrugada del jueves en España) en tono bélico sobre el arresto de un grupo de extranjeros, entre ellos un español, un búlgaro y un argentino, por ser parte de un supuesto intento de atentar contra las elecciones regionales y legislativas del próximo domingo. Por el momento se desconocen sus nombres. "Si vienen para acá los vamos a agarrar, sépanlo", ha dicho el ministro de Interior, Diosdado Cabello, al informar en su programa televisivo Con el mazo dando, que el total de detenidos son 38 personas de las cuales 21 son venezolanas.

El ciudadano español arrestado ya se encuentra en libertad y el cónsul "está en contacto con la familia y ejerciendo toda la protección consular posible", según han indicado fuentes del Ministerio de Exteriores español este jueves a primera hora de la tarde.

Cabello maneja los hilos de la represión y la vigilancia territorial desde antes de los comicios presidenciales del 28 de julio que las autoridades electorales atribuyeron a Nicolás Maduro. Es el cerebro de lo que suele llamar en tono festivo la "operación tun tun", una onomatopeya que alude tanto al ruido de un disparo como el de picar a una puerta para ir a buscar a supuestos conjurados. "Dos embarcaciones en alta mar. ¿Qué piensan ustedes si alguien les consigue 200 kilos de pólvora? ¿Para hacer cohetes? No estamos en diciembre, ¿no? Nosotros estamos en una guerra", ha añadido. Según el número dos del madurismo, los teléfonos decomisados "son oro puro" por sus informaciones. Cabello ha acusado a María Corina Machado, la líder del sector más radical de la oposición, de "estar detrás de esto".

La contienda, que será custodiada por 412.000 efectivos militares, según el ministro, provoca indiferencia en parte de la población. Machado quiere aprovechar ese estado de ánimo y ha llamado a los ciudadanos a no acudir a las urnas. "El 25 de mayo no es una elección, es una farsa, es una trampa. Por eso te pido algo muy simple: este domingo pa’ tú casa, no salgas, no los obedezcas, vacía las calles, vacíalos, que se quedan solos". La dirigente de derechas ha restringido sus apariciones públicas. Solo se dejó ver en las vísperas de la controvertida toma de posesión de Nicolás Maduro, el 10 de enero pasado. Su intervención política es virtual.

Una oposición dividida

La dirigente no pudo lograr que toda la oposición la secunde en el llamamiento a abstenerse de ir a votar. Un sector, encabezado por el excandidato presidencial Henrique Capriles, considera que esa táctica ya ha fracasado y deja el control de todas las instituciones al madurismo. Capriles reconoce que no se trata de una elección "normal" y que el árbitro, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha sido "severamente cuestionado" por su papel en la reelección de Maduro y su negativa a presentar las actas que validen esa victoria. Aún así, cree que es necesario fomentar la participación y romper el cerco informativo. "Hay gente que todavía no sabe que hay elecciones". Juan Requesens, otro referente opositor que esta vez se presenta como candidato a la gobernación del estado de Miranda, también considera que, a pesar de todos los obstáculos conocidos, el voto es un posible "camino de la resistencia".

Los organismos defensores de derechos humanos advierten los efectos de la "operación tun tun" cada vez que se realizan elecciones. Las escenas conocidas de antes y después del 28 de julio vuelven a repetirse. A los arrestos selectivos y las amenazas se suma lo que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha calificado de "clima de miedo". Marino Alvarado, integrante del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), ha reconocido que la represión se mantiene "con niveles preocupantes" al punto de que "todas las semanas hay un nuevo preso político".

Maduro también justifica la mano dura previa y posterior a los comicios. "Hago un llamado al pueblo venezolano a quedarse en los centros de votación después de votar, para cuidarlos de saboteadores, violentos y fascistas", pidió el miércoles durante un mitin.

El Esequibo

La desgana social y la exhortación a no votar no son los únicos condimentos anómalos a una contienda electoral. Los comicios tienen a su vez una realización simbólica en el Esequibo, una zona de 160.000 kilómetros cuadrados que es objeto de un litigio con Guyana. La Corte Internacional de Justicia (CJI) pidió sin éxito a Caracas que dé marcha atrás. El Gobierno sabe que no pueden elegirse autoridades legislativas y ejecutivas en ese territorio con enormes riquezas de hidrocarburos, madera y minerales. No se han realizado campañas del otro lado de la frontera y las autoridades guyanesas fueron claras en su prohibición de cualquier acto relacionado con las aspiraciones soberanas de Caracas. El CNE, por lo tanto, no puede contar votos ni proclamar ganador. Esas limitaciones no le han impedido al oficialismo presentar a un almirante de la Armada, Neil Villamizar, como su candidato a gobernador en el Esequibo. El aspirante hizo "campaña" en Venezuela prometiendo asumir el cargo imaginario "con toda decisión, coraje y patriotismo".

En este contexto, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, negó que la Administración de Donald Trump se proponga extender la licencia de Chevron en Venezuela. Sus operaciones, remarcó, concluyen el 27 de mayo. Rubio salió al cruce de la agencia Bloomberg, según la cual se había abierto la posibilidad de extender el permiso por otros 60 días en el marco de las negociaciones entre Venezuela y Richard Grenell, el enviado especial de Trump, que permitió la liberación del séptimo militar norteamericano que estaba preso en ese país.