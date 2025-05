DIRECTO UCRANIA | Últimas noticias de la guerra, al minuto

El rublo alcanza su máximo valor en dos años respecto del dólar estadounidense

El rublo alcanzó este miércoles su máximo valor en dos años respecto del dólar, pese a las sanciones económicas adoptadas esta semana por la Unión Europea (UE) contra su sector energético y bancario. La moneda rusa subió este miércoles hasta las 79,75 unidades por cada dólar estadounidense, 48 horas después de la conversación telefónica entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de EEUU, Donald Trump, según el Banco Central. Desde la investidura de Trump el pasado 20 de enero, la moneda rusa no ha dejado de revalorizarse, hasta incrementar un 40% su valor. Muchos expertos no aciertan a explicar la tendencia, ya que los precios del petróleo en el mercado internacional han caído más de un tercio y la economía nacional se ha ralentizado (1,4% de crecimiento en primer trimestre frente al 4,5% del mismo período en 2024). Sin el apoyo de la Casa Blanca, las sanciones europeas -consideran- no serán efectivas, lo que favorece al actual fortalecimiento del rublo. Los analistas consideran que el rublo comenzará a devaluarse a mediados de año y acabará 2025 entre las 90 y 100 unidades por moneda estadounidense.