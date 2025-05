¿Dónde ha sido el epicentro del terremoto de Santorini y Creta hoy? Mapa

El Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC) ha lanzado una alerta de tsunami para las costas de Grecia, después de que un terremoto de magnitud 6,1 sacudiera este jueves las islas de Creta y Santorini. La advertencia también se extiende a las zonas costeras de Turquía e Italia.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se localizó a 82 kilómetros al noreste de Heraclión, capital de Creta, a una profundidad de 64 kilómetros. Por el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales.

La actividad sísmica parece deberse al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no puedan reavivar la actividad volcánica, advierten los expertos.

El terremoto más grave en la historia reciente de Egipto tuvo lugar el 12 de octubre de 1992 con una magnitud de 5,8 grados, y provocó el colapso de decenas de viviendas y la muerte de alrededor de 560 personas, además de más de 12.000 heridos.